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AC Milan mendapat pukulan berat setelah bek Fikayo Tomori mengalami masalah pada paha dan diperkirakan menepi hingga sebulan. Bek tengah asal Inggris itu akan absen dalam Derby della Madonnina yang sangat dinantikan melawan rival sekota Inter akhir pekan ini, serta beberapa pertandingan lainnya.

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Milan terpukul cedera Tomori

Milan harus melewati periode penting musim ini tanpa bek Tomori. Pemain asal Inggris itu diperkirakan absen dari pertandingan kompetitif selama sebulan setelah mengalami cedera paha yang menyulitkan, sehingga baru bisa kembali setelah jeda internasional November mendatang.

Ia mengalami masalah otot tersebut saat klubnya menelan kekalahan mengecewakan 4-2 dari Bologna. Cedera ini menjadi persoalan besar bagi staf pelatih dalam menyusun taktik menjelang rangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang berat.

Masalah paha membuat Tomori absen dari derbi

Tomori dimainkan dalam peran yang tidak biasa sebagai bek kanan sejak awal pertandingan tengah pekan melawan Bologna. Namun, ia harus meninggalkan lapangan saat jeda babak pertama karena masalah fisik tersebut.

Menurut Sky Sport Italia, sang bek mengalami cedera pada otot fleksor medial di paha kanannya. Diagnosis tersebut biasanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar empat pekan. Waktu terjadinya cedera ini menjadi pukulan besar bagi sang pemain dan klub. Ia dipastikan absen dari Derby della Madonnina yang sangat dinantikan melawan rival sengit Inter akhir pekan ini.

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Jadwal padat menanti Milan

Dampak cedera ini terhadap pilihan pemain di lini belakang Milan tidak hanya terbatas pada derbi yang sudah di depan mata. Tomori dipastikan melewatkan dua pertandingan berikutnya melawan Ferencvaros dan Genoa sebelum jeda internasional November.

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Absennya Tomori akan menguji kedalaman lini belakang skuad pada fase penting musim ini. Selain itu, pemain asal Inggris tersebut sangat kecil kemungkinannya tampil dalam pertandingan-pertandingan pertama setelah jeda kompetisi domestik.

Milan akan menghadapi jadwal yang sangat padat saat kembali bertanding. Tomori diperkirakan absen dalam laga Serie A melawan Frosinone pada 22 November, pertandingan Eropa melawan Olympiacos pada 26 November, dan laga domestik melawan Cagliari pada 30 November.

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Kabar baik soal kondisi pemain diharapkan jelang derbi

Meski kehilangan Tomori selama sebulan yang krusial sangat mengecewakan, Milan menerima sejumlah kabar menggembirakan mengenai kondisi pemainnya. Klub berharap tiga pemain penting dapat kembali untuk laga derbi besar melawan Inter. Pemulihan Mario Gila, Diego Moreira, dan Adrien Rabiot berjalan baik, dan ketiganya berupaya kembali tampil dalam pertandingan akhir pekan ini.