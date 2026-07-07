Pukulan tak terduga mengacaukan rencana Norwegia menjelang laga melawan Inggris

Tim nasional Norwegia mendapat pukulan tak terduga yang mungkin akan mengacaukan rencananya saat menghadapi Inggris, Minggu dini hari mendatang, di perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Norwegia sebelumnya berhasil mencuri perhatian dengan lolos ke babak delapan besar, setelah mengalahkan Brasil dengan skor 2-1 pada Minggu malam lalu.

Namun, setelah euforia kemenangan atas juara dunia lima kali itu, pelatih Norwegia Ståle Solbakken semakin cemas karena beban perjalanan yang harus ditanggung timnya.

Menurut surat kabar Inggris “Metro”, anggota rombongan Norwegia terjangkit virus usus, yang mengganggu persiapan untuk pertandingan melawan Inggris.

Perjalanan Norwegia di Piala Dunia ini memang sudah mencakup perjalanan pulang-pergi dari Boston, serta pertandingan di New Jersey dan Dallas.

Norwegia baru saja mengalahkan Brasil pada hari Minggu di New York, dan mereka harus menempuh jarak udara yang lebih jauh lagi sebelum pertandingan dini hari Minggu melawan Inggris yang akan digelar di Miami.

Menurut surat kabar Norwegia “Dagbladet”, penyerang Crystal Palace, Jørgen Strand Larsen, absen dalam pertandingan pembuka turnamen karena sakit, sementara Markus Holmgren Pedersen absen dalam pertandingan melawan Brasil karena kondisi kesehatan yang kurang baik.

Solbakken juga terlihat batuk hebat dalam konferensi pers setelah Norwegia kalah 4-1 dari Prancis di babak penyisihan grup.

Namun, sang pelatih meredam kekhawatiran tersebut dengan mengatakan: “Hanya Jørgen yang mengalami demam. Namun, selain itu, ada batuk dan suara serak yang dialami secara merata dan tersebar di seluruh tim.”

Ia menambahkan: “Ada AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Kami lebih dari 50 orang, jadi akan aneh jika tidak ada yang sakit.”