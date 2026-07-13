Setelah sempat menjadi sasaran kritik, Didier Deschamps kini menjadi sosok yang didambakan oleh para penggemar untuk tetap memimpin timnas Prancis, menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia yang akan dilakoni “Les Bleus” untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Kelanjutan karier Didier Deschamps bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan telah menjadi tuntutan publik yang semakin kuat di Prancis, pelatih yang pada Januari 2025 mengumumkan bahwa kariernya bersama tim nasional akan berakhir setelah Piala Dunia 2026, kini mendapati banyak suara yang mendesak perpanjangan kontraknya, sebuah pukulan tak terduga bagi impian Zinedine Zidane untuk menggantikannya.

Perubahan drastis dalam sentimen publik ini dimulai sejak Piala Dunia kali ini. Deschamps, yang sebelumnya menghadapi kemarahan luas akibat gaya permainannya yang defensif, kini justru menuai pujian setelah melakukan perubahan taktis yang berani.

Menurut survei yang dilakukan oleh “Odoxa” atas nama “Winamax” dan “RTL” pada awal 2025, 62% warga Prancis berpendapat bahwa kepergian Deschamps akan menguntungkan tim nasional, sementara 83% penggemar mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas kurangnya ambisi menyerang.

Survei tersebut mengungkapkan bahwa situasi telah berubah selama turnamen kali ini, di mana dukungan publik terhadap Deschamps kembali meningkat. Nuno, salah satu penggemar, mengatakan: “Saya sempat mengira ini akan menjadi turnamen terakhirnya setelah 14 tahun, tetapi dia membuktikan sebaliknya. Dia mampu memimpin kami meraih kemenangan pada 2026.”

Sementara itu, Amber, anggota asosiasi “Perempuan Prancis yang Memikat”, mengatakan: “Deschamps beradaptasi dengan sumber daya yang ada; jika dia memiliki pemain penyerang, dia akan menyerang. Pengelolaan yang baik terhadap pemain-pemain berbakat tahun ini membuat perbedaan.”

Meskipun demikian, kepergian Deschamps setelah Piala Dunia tetap menjadi skenario yang diumumkan, namun Amber lebih memilih agar ia tetap bertahan: “Dia adalah seorang pemenang dan dihormati oleh para pemain.” Sementara itu, seorang pendukung lain berpendapat: “Ini saat yang tepat untuk memberikan ruang bagi pembaruan tim nasional, dan Deschamps pergi dengan cara yang sempurna.”

Deschamps telah mencapai final Euro, dua final Piala Dunia dengan kemungkinan yang ketiga, gelar Piala Dunia 2018, dan gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa; menjadikannya pelatih tersukses dalam sejarah tim nasional Prancis.

Rekor ini memberikan tekanan pada penerusnya, sehingga Éric, 55 tahun, menegaskan: “Momentum saat ini luar biasa; pelatih berikutnya tidak akan diizinkan untuk gagal.”

Nama yang paling menonjol sebagai calon pengganti Deschamps adalah Zinedine Zidane, meskipun belum ada pengumuman resmi. Oleh karena itu, Camille dari asosiasi “Penggemar Prancis yang Tak Terkalahkan” mengatakan: “Dengan Zidane, kita bisa bermimpi tentang masa depan tim nasional.”