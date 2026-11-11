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Tim basket putri Jerman mengawali kualifikasi Kejuaraan Eropa dengan kekalahan menyakitkan.

Tim asuhan pelatih tim nasional Olaf Lange, yang kehilangan sejumlah pemain, kalah 64:70 (33:41) dari Hungaria dalam pertandingan pertama mereka setelah Piala Dunia di kandang sendiri yang berlangsung meriah dan gagal memenuhi ekspektasi tinggi.

Dalam laga melawan tim yang mencapai perempat-final Piala Dunia itu, Leonie Fiebich, yang menjadi pencetak angka terbanyak Jerman dengan 19 poin, dan rekan-rekannya terlalu sering melakukan kesalahan. Pertandingan ini berlangsung 59 hari setelah Jerman finis keempat di Berlin. Terutama dalam menyerang, mereka tampil kurang efektif di hadapan 2.892 penonton di Inselparkarena, Hamburg. Sementara Hungaria cukup tampil solid, tim DBB kesulitan akibat rendahnya keberhasilan tembakan mereka.

Setelah gagal mengawali kualifikasi dengan baik melawan lawan yang di atas kertas terkuat di grup, tim putri DBB akan melanjutkan perjuangan di Denmark pada Sabtu, lalu menjalani laga tandang lainnya di Portugal pada Selasa. Pertandingan putaran kedua di grup berisi empat tim ini, yang memberikan tiket Kejuaraan Eropa kepada dua tim teratas, akan berlangsung pada Februari. Putaran final digelar musim panas mendatang di Belgia, Finlandia, Lituania, dan Swedia (16 hingga 27 Juni 2027).

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Meski bintang-bintang seperti kakak beradik Nyara dan Satou Sabally serta kapten Marie Gülich harus absen karena cedera, tujuh pemain yang tampil di Piala Dunia tetap turun bertanding pada Rabu malam, termasuk seluruh pemain dalam lima pemain inti. Namun, permainan Jerman tidak berjalan mulus.

Kedua tim mula-mula terlibat duel terbuka di kawasan Wilhelmsburg, Hamburg, dengan fokus jelas pada serangan. Para pemain Hungaria mengawali laga dengan lebih baik. Fiebich memang membawa Jerman unggul untuk pertama kalinya (7:6) tepat setelah tiga menit, tetapi penyelesaian yang kurang cermat dan kesalahan teknis membuat Jerman tertinggal delapan poin (19:27) setelah kuarter pertama.

Fiebich dan rekan-rekannya berjuang di bawah ring dan mengejar bola dengan gigih. Lewat tembakan tiga angka Frieda Bühner yang menutup rentetan sembilan poin tanpa balas dalam dua menit, mereka mendekat menjadi 28:29. Namun, mereka belum mampu membalikkan keadaan. Sejumlah tembakan jarak jauh memang masuk, tetapi dengan tingkat keberhasilan tembakan dua angka yang hanya 40 persen saat turun minum, ketertinggalan tak terhindarkan.

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Gambaran yang sama terlihat pada paruh kedua: Hungaria sama sekali tidak tampak terlalu tangguh, tetapi momentum tidak berbalik meski pertahanan Jerman kini jauh lebih baik. Di lini serang, terlalu banyak tembakan yang meleset, kendati dua tembakan tiga angka beruntun Emily Bessoir sempat membawa timnya mendekat lagi menjadi 60:65.