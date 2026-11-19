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Manchester City sedang tidak melewati masa-masa yang baik, baik di dalam lapangan, dengan menelan tiga kekalahan beruntun di Liga Primer Inggris yang membuat mereka tertinggal enam poin dari Arsenal, maupun di luar lapangan.

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Sambil menunggu perkembangan terbaru terkait vonis bersalah atas pelanggaran finansial, penyelesaian yang diajukan klub beberapa bulan lalu akan ditinjau pada pertengahan Desember, dan klub bisa menghadapi sanksi pada 2027 jika penyelesaian tersebut tidak berhasil.

Seperti dilaporkan harian AS, para rival Manchester City mulai bergerak dan mengambil langkah dalam kasus ini, dimulai dari grup Apollo Global Management, yang berubah dari mitra menjadi lawan.

Kelompok investasi asal Amerika Serikat itu, yang sudah mencapai tahap akhir negosiasi dengan City Football Group, membatalkan pinjaman yang rencananya bernilai dua miliar dolar untuk pemilik Manchester City, setelah komisi independen mengumumkan bahwa klub dinyatakan bersalah melanggar regulasi keuangan Liga Primer, menurut laporan Financial Times.

Nilai dana yang kini hilang melampaui 1,8 miliar euro, sesuatu yang menyoroti ketidakpastian yang menyelimuti masa depan finansial Manchester City.

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Keputusan Apollo untuk tidak melanjutkan kesepakatan tersebut menjadi pukulan telak baru bagi Manchester City, mengingat grup itu tahun lalu, melalui lengan investasinya Apollo Sports Capital, telah sepakat untuk menjadi pemegang saham terbesar Atletico Madrid.

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Pinjaman yang rencananya diberikan kepada klub Inggris itu akan menyediakan likuiditas tambahan bagi City Football Group, selain digunakan untuk membiayai ulang jalur kredit yang ada. Namun, pukulan ekonomi ini tidak akan menjadi yang terakhir bagi Manchester City.

Klub-klub Liga Primer lainnya diperkirakan akan berdiri di belakang Richard Masters, CEO kompetisi tersebut, terlebih banyak di antara mereka yang bersiap menggugat Manchester City secara individual begitu sanksi yang akan dijatuhkan kepada klub diketahui, begitu pula keputusan terkait penyelesaian yang diajukannya.

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Bahkan, telah disepakati pemberian perlindungan finansial bagi Masters, seperti diungkap The Athletic, usai pertemuan yang digelar hari ini, Kamis, di London dengan dihadiri para pemilik dan pejabat klub. Media tersebut melaporkan bahwa Richard Masters akan mendapat jaminan finansial jika ada gugatan hukum yang diajukan terhadapnya.

Dengan kata lain, klub-klub Inggris sepakat menanggung biaya hukum dewan direksi Liga Primer, yang beranggotakan ketua Alison Brittain serta anggota non-eksekutif Mai Fyfield, Dharmash Mistry, dan Matthew Ryder, jika para sponsor City memutuskan untuk menggugat mereka secara pribadi.

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Etihad Airways, sponsor utama klub, menjadi salah satu pihak yang mungkin menempuh langkah tersebut.

Faktanya, kasus City sama sekali tidak murah bagi kedua belah pihak. Selama kasus ini bergulir, Manchester City dan Liga Primer telah menanggung biaya yang melampaui 100 juta pound sterling, atau lebih dari 118 juta euro.

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The Guardian menambahkan pada September lalu, "Biaya Liga Primer diperkirakan akan melampaui 70 juta pound sterling."

The Times sebelumnya melaporkan pada 2025 bahwa biaya hukum untuk investigasi dan sidang arbitrase terkait Chelsea, Everton, Nottingham Forest, dan Leicester City, serta Manchester City, telah menghabiskan dana Liga Inggris hampir 60 juta euro.

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Meski demikian, pihak yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan antara Liga Primer dan Manchester City dapat berharap memperoleh kembali sekitar 70% biaya hukumnya dari pihak yang kalah.

Dengan kata lain, jika Manchester City gagal membuktikan dirinya tidak bersalah, klub tidak hanya menghabiskan dana besar untuk pengacara secara sia-sia, tetapi juga harus membayar sekitar 50 juta pound sterling, atau hampir 60 juta euro, kepada Liga Primer sebagai kompensasi.