Barcelona menerima pukulan telak jelang laga menghadapi Sevilla, setelah hasil pemeriksaan medis yang dijalani kiper Joan Garcia, Kamis ini, memastikan bahwa ia mengalami cedera pada tulang rawan sendi lutut kanannya, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama sekitar 3 pekan.

Pelatih Hansi Flick terpaksa mengganti Garcia di antara dua babak pertandingan melawan Racing Santander di Liga Spanyol, tadi malam Rabu, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan itu dengan skor 7-2, dengan menurunkan pemain asal Polandia, Wojciech Szczesny.

Menurut laporan yang beredar kemarin, cedera itulah yang menjadi penyebab pergantian Garcia. Ketika sang kiper berusaha meraih bola yang keluar lapangan di penghujung babak pertama, ia terpeleset di atas rumput sintetis yang basah, sehingga menyebabkan gerakan tidak wajar dan sedikit keseleo pada pergelangan kakinya.

Barcelona menyebutkan dalam pernyataan yang dirilis melalui akun resminya di platform "X", hari ini, bahwa Garcia mengalami nyeri ringan pada lutut kanannya, dan perkembangan cedera itu akan menentukan sejauh mana kesiapannya untuk bermain.

Menurut surat kabar "AS", hasil pemeriksaan menunjukkan cedera sang kiper pada tulang rawan sendi lutut kanan, yang berarti ia akan absen dari laga melawan Sevilla yang dijadwalkan pada hari Sabtu, dan diperkirakan akan kembali siap setelah jeda internasional.

Jadwal pertandingan kali ini menguntungkan Barcelona, karena periode absennya Garcia akan bertepatan dengan jeda internasional. Dengan demikian, sang kiper hanya akan absen dari laga menghadapi Sevilla, sebelum kembali tersedia untuk tampil melawan Getafe di Stadion "Camp Nou" pada 10 Oktober mendatang.

Sifat cedera ini juga menjadi sumber kelegaan bagi tim medis Barcelona, terutama karena cedera terjadi pada lutut kanan, bukan lutut kiri yang telah dioperasi oleh sang kiper setahun lalu.

Cedera saat ini tergolong lebih ringan, karena Garcia tidak memerlukan tindakan operasi, sesuai dengan apa yang ditunjukkan hasil pemeriksaan, sehingga programnya hanya terbatas pada pemulihan dan kembali secara bertahap ke lapangan.

Szczesny Hadapi Ujian Berulang: Berhasilkah Ia Kali Ini?

Di tengah absennya Garcia, seluruh indikasi mengarah pada Hansi Flick yang akan kembali mengandalkan kiper asal Polandia, Wojciech Szczesny, untuk menjaga gawang Barcelona menghadapi Sevilla pada hari Sabtu.

Skenario ini kembali memunculkan sejumlah tanda tanya di kalangan suporter tim Catalan, terutama setelah penampilan yang ditunjukkan Szczesny pada pertandingan terakhir melawan Racing Santander, di mana ia melakukan kesalahan pada gol kedua lawan setelah kehilangan bola dengan cara yang memicu kritik luas.

Yang semakin menambah kekhawatiran adalah bahwa skenario ini terulang seperti musim lalu, ketika Garcia mengalami cedera jelang laga menghadapi Sevilla di Stadion "Ramon Sanchez Pizjuan", dan Szczesny saat itu kebobolan empat gol, sehingga Barcelona keluar sebagai pihak yang kalah dengan skor 1-4, dalam kekalahan pertama tim saat itu.

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