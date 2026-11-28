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Salah satu bintang Atletico Madrid dipastikan absen dalam laga yang dinanti-nantikan melawan Barcelona pada Rabu mendatang, dalam pekan ke-23 LaLiga yang dimajukan, di Stadion Spotify Camp Nou.

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Menurut harian Sport, Marc Pubill akan absen dalam laga melawan Barcelona karena menjalani skorsing, setelah menerima kartu kuning kelimanya saat menghadapi Elche pada Sabtu malam.

Marc Pubill tampil sebagai starter dalam laga Atletico Madrid melawan Elche, mengisi posisi bek tengah bersama David Hancko.

Meski timnya unggul dua gol, Pubill menerima kartu kuning pada menit ke-43, yang merupakan kartu kuning kelimanya di kompetisi ini. Akibatnya, ia wajib absen satu pertandingan karena skorsing, tepat saat timnya melakoni lawatan sulit ke Stadion Spotify Camp Nou untuk menghadapi Barcelona.

Namun, kartu kuning bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Pubill. Malam sang pemain di Stadion Martinez Valero sudah dimulai dengan buruk ketika ia memberikan "hadiah" kepada Martim Neto pada menit ke-27. Neto pun mencetak gol yang memperkecil kedudukan menjadi 1-2, mengembalikan Elche ke dalam permainan, sekaligus mengakhiri rentetan 341 menit Atletico Madrid tanpa kebobolan di laga tandang.

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Untuk menemukan gol terakhir yang bersarang ke gawang tim ibu kota Spanyol itu di luar Stadion Metropolitano, kita harus kembali ke bulan Oktober, ketika Lucas Boye berhasil membobol gawang kiper Jan Oblak.

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Kedua momen tersebut membekas pada penampilan Pubill, tetapi kartu kuning itulah yang akan membawa dampak melampaui laga kontra Elche. Pelatih Diego Simeone akan kehilangan salah satu pemain inti dalam skuadnya saat bertandang ke markas Barcelona, dalam laga yang sangat penting dalam persaingan perebutan gelar liga. Pubill merupakan pemain yang memungkinkan sang pelatih menjaga kualitas di semua lini tim ketika dihadapkan pada absennya pemain-pemain penting.

Tanpa kehadiran Cristian Romero, Marc Pubill menjadi andalan di posisi bek tengah bersama Hancko.

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Simeone sangat memahami bahwa ketika Romero absen, Pubill harus bermain sebagai bek tengah, tanggung jawab yang kembali ia emban di Stadion Martinez Valero.

Namun, peran penting Pubill tidak hanya berkaitan dengan absennya sejumlah pemain. Ketika Romero tersedia, Pubill juga tetap mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti, meski dengan berpindah posisi menjadi bek kanan.

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Dalam skenario tersebut, Pubill memberi Simeone kesempatan untuk memainkan Marcos Llorente di lini tengah. Hal ini memungkinkan pelatih asal Argentina itu memanfaatkan pemain asal Madrid tersebut di tengah lapangan serta menambah kekuatan fisik dan mobilitas, tanpa harus kehilangan pemain dengan kemampuan fisik luar biasa di posisi bek sayap.

Karena itu, kartu kuning kelima tersebut tidak hanya meninggalkan lubang di lini belakang, tetapi juga dapat memengaruhi susunan lini tengah Atletico Madrid saat menghadapi Barcelona.

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Marc Pubill sebenarnya sudah terancam skorsing sejak pertemuan sebelumnya melawan tim Catalan tersebut. Pada 8 November bulan ini, ia menerima kartu kuning keempatnya setelah melanggar Pedri pada menit ke-88, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 Barcelona di Stadion Metropolitano.

Meski Atletico Madrid unggul 3-2 berkat gol Bouba Sangare, Simeone tidak ingin mengambil risiko dan memutuskan menarik keluar pemain lain di timnya yang terancam skorsing, Alex Baena, pada menit ke-56, untuk digantikan oleh Jonathan David.