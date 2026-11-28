Bagikan Ikuti GOAL di Google

Harry Maguire akan absen saat Manchester United bertandang ke Newcastle pada Rabu setelah menerima kartu kuning kelimanya di Liga Primer musim ini dalam kekalahan kandang 4-0 dari Brentford. Skors tersebut menjadi pukulan lain bagi Mauricio Pochettino, yang masih mencari kemenangan pertamanya sebagai pelatih United. Timnya kini telah kebobolan setidaknya dua gol dalam tujuh babak pertandingan berturut-turut.

Iklan

Maguire menerima kartu kuning menjelang akhir kekalahan telak dari Brentford

Maguire dijatuhi skors satu pertandingan setelah menerima kartu kuning akibat tekel terlambat terhadap Dango Ouattara pada menit ke-86 dalam kekalahan Sabtu di Old Trafford, saat Brentford sudah unggul 3-0. Seperti dilaporkan The Sun, itu merupakan kartu kuning kelima sang bek di Liga Primer musim ini, yang membuatnya otomatis terkena skors.

Pemain yang menerima lima kartu kuning dalam 19 pertandingan liga pertama timnya diskors selama satu pertandingan, dan Maguire telah mencapai jumlah itu setelah hanya 12 pertandingan liga. Sebelumnya, ia menerima kartu kuning saat menghadapi Everton, Manchester City, Bournemouth, dan Chelsea.

Masalah pertahanan United semakin parah

Pemain berusia 33 tahun itu kini akan absen dalam lawatan ke St James' Park, menambah masalah Pochettino di lini belakang. United kini telah kebobolan setidaknya dua gol dalam tujuh babak pertandingan Liga Primer berturut-turut, menjadi tim pertama dalam sejarah kompetisi yang mengalaminya, setelah dua gol Callum Wilson serta gol-gol menjelang akhir pertandingan dari Kristoffer Ajer dan Kevin Schade.

Maguire menjalani laga yang sulit melawan Brentford, yang mengekspos lini belakang United lewat serangan balik. Masa depan pemain timnas Inggris itu juga belum pasti, dengan klub dilaporkan semakin kecil kemungkinannya untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya selama satu tahun.

Iklan Iklan

Pochettino masih mencari kemenangan pertama

Pochettino hanya meraih satu hasil imbang dari tiga pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Ia kalah 4-0 di kandang Liverpool, ketika Leny Yoro mendapat kartu merah , sebelum bermain imbang 2-2 dengan Sporting di Liga Champions. United tetap berada di peringkat ke-19 Liga Primer dengan hanya delapan poin.

Pertandingan berikutnya NEW Premier League 15.15 MUN

Mereka bisa turun ke dasar klasemen jika Crystal Palace mengalahkan Hull pada Minggu. Kekalahan dari Brentford juga memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka di liga menjadi 10 pertandingan, untuk pertama kalinya sejak Januari 1990.

United selanjutnya bertandang ke Newcastle

Pochettino kini harus mencari solusi di posisi bek tengah untuk lawatan ke Newcastle pada Rabu, sebelum Coventry bertandang ke Old Trafford akhir pekan depan dalam laga yang sudah tampak wajib dimenangkan oleh Manchester United yang tengah kesulitan.