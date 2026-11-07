Manchester City kalah dalam laga ketiganya secara beruntun di Liga Premier Inggris, setelah takluk dari tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 1-3 pada Sabtu malam, dalam pekan kesepuluh.

Tim asuhan pelatih Enzo Maresca tak mampu mengembalikan tren kemenangan, usai kekalahan dari Aston Villa dan Brighton, hingga harus menelan pil pahit kekalahan ketiga di tangan Nottingham.

Tuan rumah memulai pertandingan dengan kuat, dan mencetak gol cepat pada menit keenam melalui Jair Cunha.

Dua belas menit berselang, Liam Delap, mantan pemain Manchester City, memperbesar keunggulan Nottingham Forest lewat gol kedua.

Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52, Man City memperkecil ketertinggalan melalui Rayan Cherki.

Liam Delap kembali mencetak gol pribadinya yang kedua, sekaligus gol ketiga tuan rumah, pada menit ke-73.

Dengan kemenangan ini, poin Nottingham bertambah menjadi 9 di peringkat ke-16, sementara poin Manchester City tertahan di angka 21 pada posisi runner-up, tertinggal 6 poin dari Arsenal yang berada di puncak klasemen.