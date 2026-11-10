Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP
Diterjemahkan oleh

Pukulan ketiga dalam 24 jam: Tchouameni menambah pelik masalah Zidane

Z. Zidane
A. Tchouameni
Italy vs France
Italy
France
UEFA Nations League A
France vs Turkiye
Turkiye
Prancis
Italia
Turki

Nasib sial membayangi pelatih timnas Prancis jelang laga akbar melawan Italia

Zinedine Zidane kembali menerima pukulan di dalam kamp timnas Prancis, setelah Aurelien Tchouameni, gelandang Real Madrid, terpaksa meninggalkan latihan "Les Bleus" sebelum berakhir, pada hari Selasa ini, akibat cedera yang dideritanya di area selangkangan.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Tchouameni menjalani pemeriksaan medis untuk menentukan jenis cedera dan tingkat keparahannya, di tengah kekhawatiran ia terpaksa meninggalkan kamp timnas dan tidak tampil dalam dua pertandingan Prancis menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League.

Sebaliknya, jaringan "RMC" mengungkapkan bahwa absennya bintang Real Madrid itu dalam dua laga mendatang telah dipastikan.

Sebelumnya, Tchouameni absen dari kamp pertama Zidane bersama timnas pada bulan September dan Oktober lalu, sebelum kembali masuk daftar pada November, di tengah penantian atas penampilan perdananya di bawah komando pelatih baru tersebut, terutama setelah ia memulihkan performanya dan tampil kuat bersama Real Madrid.

Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA

FRA

FRA

UEFA Nations League A

15 Nov 2026

TUR

TUR

Hal ini terjadi setelah tersingkirnya Pierre Kalulu dan Marcus Thuram dari rencana Zidane, yang menempatkan pelatih Prancis itu pada kemungkinan kehilangan pemain ketiga dalam hitungan jam, menjelang laga yang dinantikan menghadapi Italia, yang dijadwalkan berlangsung lusa hari Kamis, kemudian pertandingan melawan Turki pada hari Minggu.

Timnas Prancis telah mencoret Kalulu pada petang kemarin hari Senin dan memanggil Sayle Combedi, pemain Wolfsburg, sebagai penggantinya, sementara Thuram keluar dari daftar pada hari Selasa ini dan masuklah Eli Junior Kroupi, pemain Bournemouth.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google