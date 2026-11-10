Zinedine Zidane kembali menerima pukulan di dalam kamp timnas Prancis, setelah Aurelien Tchouameni, gelandang Real Madrid, terpaksa meninggalkan latihan "Les Bleus" sebelum berakhir, pada hari Selasa ini, akibat cedera yang dideritanya di area selangkangan.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Tchouameni menjalani pemeriksaan medis untuk menentukan jenis cedera dan tingkat keparahannya, di tengah kekhawatiran ia terpaksa meninggalkan kamp timnas dan tidak tampil dalam dua pertandingan Prancis menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League.

Sebaliknya, jaringan "RMC" mengungkapkan bahwa absennya bintang Real Madrid itu dalam dua laga mendatang telah dipastikan.

Sebelumnya, Tchouameni absen dari kamp pertama Zidane bersama timnas pada bulan September dan Oktober lalu, sebelum kembali masuk daftar pada November, di tengah penantian atas penampilan perdananya di bawah komando pelatih baru tersebut, terutama setelah ia memulihkan performanya dan tampil kuat bersama Real Madrid.

Hal ini terjadi setelah tersingkirnya Pierre Kalulu dan Marcus Thuram dari rencana Zidane, yang menempatkan pelatih Prancis itu pada kemungkinan kehilangan pemain ketiga dalam hitungan jam, menjelang laga yang dinantikan menghadapi Italia, yang dijadwalkan berlangsung lusa hari Kamis, kemudian pertandingan melawan Turki pada hari Minggu.

Timnas Prancis telah mencoret Kalulu pada petang kemarin hari Senin dan memanggil Sayle Combedi, pemain Wolfsburg, sebagai penggantinya, sementara Thuram keluar dari daftar pada hari Selasa ini dan masuklah Eli Junior Kroupi, pemain Bournemouth.