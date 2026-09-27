Pukulan Ketiga: Bintang Baru Tinggalkan Kamp Arab Saudi di Piala Teluk 27

Pukulan telak terus menerpa Timnas Arab Saudi di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah Arab Saudi menerima kejutan baru dengan hengkangnya salah satu pemainnya dari pemusatan latihan akibat cedera, sehingga menambah kesulitan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, sebelum melanjutkan perjalanan memperebutkan gelar juara.

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Pukulan baru ini datang kurang dari 24 jam setelah kemenangan besar yang diraih Timnas Arab Saudi atas Oman dengan skor 3-0, Sabtu malam, dalam pertandingan pekan kedua, sehingga memastikan lolos ke babak semifinal. Namun, cedera mengeruhkan kegembiraan kemenangan dan mengacaukan perhitungan tim pelatih.

Laga melawan Oman menyaksikan Alaa Al Haji mengalami cedera pada bagian lutut, sementara Hassan Kadesh mengalami cedera pada otot paha, yang memicu kekhawatiran di dalam kamp Arab Saudi, terlebih dengan mendekatnya babak-babak penentuan dalam turnamen.

Donis mengungkapkan, dalam konferensi pers usai pertandingan, bahwa cedera Al Haji tampak serius, dan ia memperkirakan pemain itu akan absen sekitar tiga pekan, sementara ia menegaskan masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan tingkat keparahan cedera Kadesh dan sejauh mana kemungkinannya untuk tetap bersama timnas.

Setelah beberapa jam penantian, tim medis Timnas Arab Saudi mengumumkan pencoretan Hassan Kadesh dari pemusatan latihan akibat cedera yang dialaminya saat melawan Oman, menjadikannya pemain ketiga yang meninggalkan skuad Arab Saudi karena cedera, setelah Nawaf Al Aqidi dan Alaa Al Haji.

Al Aqidi sebelumnya mengalami cedera pada siku saat menghadapi Kuwait di pekan pertama, sebelum disusul oleh Al Haji dan Kadesh, sehingga daftar absen di barisan Timnas Arab Saudi terus berlanjut. Kini tim itu dituntut untuk mengatasi kekurangan personel di skuadnya dan menjaga kebugaran para pemain lainnya sebelum laga semifinal.