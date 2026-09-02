Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1066852417.jpgAnadolu Agency

Diterjemahkan oleh

Pukulan kelima: Al Ahly lanjutkan rangkaian perpanjangan kontrak para bintangnya

Premier League
K. El Debes
Al Ahly SC
Mesir

Al Ahly ikat pemain baru dengan kontrak jangka panjang

Al Ahly Mesir melanjutkan rangkaian perpanjangan kontrak para bintang tim pada periode saat ini, guna menghadirkan lebih banyak stabilitas di dalam skuad.

Melalui pernyataan resmi pada Rabu malam, raksasa merah tersebut mengumumkan perpanjangan kontrak pemainnya, Karim El Debes, hingga tahun 2030.

Pernyataan Al Ahly menjelaskan, "Karim El Debes telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2030, dan Essam Sarageldin, kepala sektor kontrak, telah menyelesaikan seluruh prosedur administratif dan finansial dengan koordinasi penuh bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola."

Karim El Debes menjadi pemain kelima yang kontraknya diperpanjang oleh Al Ahly pada periode saat ini, setelah Imam Ashour, Marwan Attia, Mostafa Shobier, dan Omar Meawad.

Al Ahly mengikat kuartet Imam Ashour, Marwan Attia, Omar Meawad, dan Karim El Debes dengan kontrak jangka panjang hingga 2030, sementara Shobier memperpanjang kontraknya hingga 2029.

Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Smouha SC crest
Smouha SC
SMO

Al Ahly bersama pelatih asal Maroko-nya, Hossein Ammouta, mengawali perjalanan mereka di Liga Utama Mesir dengan sangat gemilang, setelah meraih kemenangan dalam dua laga pertama atas Al Sharqiya Enppi dan Zed.

Al Ahly bersiap menghadapi Smouha, besok Kamis, pada pekan ketiga Liga Utama Mesir.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google