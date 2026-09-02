Al Ahly Mesir melanjutkan rangkaian perpanjangan kontrak para bintang tim pada periode saat ini, guna menghadirkan lebih banyak stabilitas di dalam skuad.

Melalui pernyataan resmi pada Rabu malam, raksasa merah tersebut mengumumkan perpanjangan kontrak pemainnya, Karim El Debes, hingga tahun 2030.

Pernyataan Al Ahly menjelaskan, "Karim El Debes telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2030, dan Essam Sarageldin, kepala sektor kontrak, telah menyelesaikan seluruh prosedur administratif dan finansial dengan koordinasi penuh bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola."

Karim El Debes menjadi pemain kelima yang kontraknya diperpanjang oleh Al Ahly pada periode saat ini, setelah Imam Ashour, Marwan Attia, Mostafa Shobier, dan Omar Meawad.

Al Ahly mengikat kuartet Imam Ashour, Marwan Attia, Omar Meawad, dan Karim El Debes dengan kontrak jangka panjang hingga 2030, sementara Shobier memperpanjang kontraknya hingga 2029.

Al Ahly bersama pelatih asal Maroko-nya, Hossein Ammouta, mengawali perjalanan mereka di Liga Utama Mesir dengan sangat gemilang, setelah meraih kemenangan dalam dua laga pertama atas Al Sharqiya Enppi dan Zed.

Al Ahly bersiap menghadapi Smouha, besok Kamis, pada pekan ketiga Liga Utama Mesir.

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