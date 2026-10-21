Pukulan keempat? Cedera mendadak mengancam keikutsertaan pemain Barcelona di El Clasico

Barcelona menerima sinyal yang mengkhawatirkan menjelang bentrokan yang dinanti-nantikan melawan Real Madrid di El Clasico, setelah bek mudanya, Xavi Espart, merasakan nyeri pada pergelangan kaki selama pertandingan melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, dalam laga yang menyaksikan penampilan gemilangnya sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-74.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pergantian Espart dilakukan karena ia merasakan ketidaknyamanan pada pergelangan kaki, sebagai langkah pencegahan untuk menghindari memburuknya cedera, di tengah optimisme di dalam ruang ganti tim Catalan akan kemungkinan kesiapannya untuk menghadapi Real Madrid pada hari Minggu.

Keluarnya pemain itu menimbulkan sedikit keheranan, terutama karena ia tampil menonjol menghadapi Paris Saint-Germain, pada saat Barcelona tertinggal dengan skor 2-1, tetapi menguasai jalannya permainan dan peluangnya untuk membalikkan keadaan masih terbuka.

Pergantian itu, menurut laporan tersebut, tidak terkait dengan level permainan Espart, melainkan dilakukan untuk menghindari risiko terhadap dirinya menjelang El Clasico, terutama karena pemain itu sempat berbicara singkat dengan salah satu anggota tim medis begitu meninggalkan lapangan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Hansi Flick, pelatih Barcelona, memuji Xavi Espart dalam pernyataannya setelah pertandingan melawan Paris, di mana ia berkata, "Ia tampil luar biasa, dan sungguh menakjubkan apa yang ia tunjukkan setiap kali bermain."

Krisis di kedua posisi bek sayap menambah kekhawatiran Flick menjelang Real Madrid

Kondisi Espart menjadi semakin penting di tengah kesulitan Barcelona akibat minimnya opsi pertahanan, karena absennya Eric Garcia pada laga mendatang sudah dipastikan, sementara keraguan kuat menyelimuti kesiapan Jules Kounde, yang mengalami keseleo pada pergelangan kaki kiri, dan kemungkinan besar absen dari pertandingan tersebut.

Semua ini ditambah dengan dipastikannya absennya Dani Olmo setelah cederanya pada pertandingan melawan Paris Saint-Germain.

Jika Espart tidak mampu tampil menghadapi Real Madrid, maka tidak ada pilihan tersisa bagi pelatih Hansi Flick, menurut laporan itu, selain Joao Cancelo dan Alejandro Balde untuk mengisi kedua posisi bek sayap.

Balde adalah pemain yang masuk menggantikan Espart menghadapi Paris Saint-Germain, tetapi ia belum mendapatkan banyak menit bermain selama musim ini, yang membuat kesiapan Espart menjadi faktor penting dalam perhitungan Flick menjelang bentrokan yang dinanti-nantikan tersebut.

Barcelona menantikan perkembangan kondisi bek mudanya selama beberapa hari ke depan, dengan harapan nyeri itu hanya masalah sesaat yang tidak membuatnya absen menjalani El Clasico, mengingat sensitivitas pertandingan dan pentingnya stabilitas pertahanan menghadapi Real Madrid.