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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Pukulan keempat beruntun: keraguan mengepung bintang Al-Qadsiah menjelang laga melawan Al-Hilal

Al Qadsiah vs Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Saudi Pro League
N. Fernandez
Arab Saudi

Nacho Memicu Kekhawatiran di Al-Qadsiah

Al-Qadsiah menjamu Al-Hilal pada malam ini, Jumat, dalam rangka pekan ke-11 Liga Roshn Saudi.

Al-Qadsiah memuncaki klasemen kompetisi dengan koleksi 25 poin dari 10 pertandingan, unggul selisih satu poin atas Al-Hilal yang telah menjalani 9 laga.

Surat kabar "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa keraguan menyelimuti keikutsertaan pemain asal Spanyol, Nacho, bersama Al-Qadsiah dalam laga menghadapi Al-Hilal akibat cedera.

Nacho absen pada 3 pertandingan terakhir Al-Qadsiah di seluruh ajang, melawan Pakhtakor, Abha, dan Al-Taawoun, karena mengalami cedera pada sendi pergelangan kaki.


Surat kabar itu melanjutkan, "Sumber-sumber khusus memperkirakan absennya Nacho pada pertandingan keempat secara beruntun bersama Al-Qadsiah".

"Arriyadiyah" menyoroti bahwa Nacho akan menjalani tes terakhir pada hari ini, Jumat, untuk memastikan kesiapannya tampil menghadapi Al-Hilal, di tengah prediksi akan absennya dia.


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