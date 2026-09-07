Pukulan ke-50: NEOM Membuka Kembali Luka Al Hilal di Hadapan Al Nassr

Klub Al-Hilal menerima pukulan telak setelah kalah dari Neom dengan skor dua gol tanpa balas, pada Senin malam ini, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam ajang pekan keenam Liga Roshn Saudi.

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Al-Hilal gagal mempertahankan posisi puncaknya dengan selisih yang nyaman, setelah poinnya membeku di angka 15, sementara Neom menambah poinnya menjadi 12, sehingga menyamai Al-Qadsiah dan Al-Nassr di posisi kedua klasemen kompetisi.

Menurut jaringan "Opta" internasional, kekalahan ini merupakan yang ke-50 dalam sejarah Al-Hilal di Liga Pro Saudi, sekaligus kekalahan pertama tim di kandangnya sendiri sejak kalah dari Al-Nassr dengan skor 1-3 pada April 2025.

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Kekalahan dari Neom mengingatkan kembali pada kekalahan terakhir Al-Hilal di kandangnya sendiri dari Al-Nassr, yang terjadi lebih dari setahun lalu, setelah sang Pemimpin sejak saat itu berhasil mempertahankan catatan tanpa kekalahan di hadapan para pendukungnya dalam ajang Liga Pro.

Kekalahan ini juga menjadi pukulan baru bagi ambisi Al-Hilal untuk melanjutkan rekor-rekornya di Liga Pro, setelah tim tersebut berupaya mempertahankan rangkaian panjang pertandingan tanpa kekalahan, sebelum Neom mengakhiri perjalanan itu dan meraih kemenangan bersejarah atas sang Pemimpin.