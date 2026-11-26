Bagikan Ikuti GOAL di Google

Karier pemain timnas Jerman Laura Freigang mendadak terhenti setelah ia dijatuhi larangan terlibat dalam seluruh aktivitas sepakbola selama 16 bulan. Penyerang Eintracht Frankfurt itu akan absen di Piala Dunia Wanita mendatang setelah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa terkait beberapa tes doping yang ia lewatkan.

Iklan

Pukulan telak bagi lini serang Jerman

Sepakbola Jerman diguncang kabar bahwa Freigang, salah satu penyerang paling menonjol di negara itu, dijatuhi larangan bermain selama 16 bulan. Hukuman tersebut resmi dimulai ketika Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB) memberitahukan keputusan itu kepadanya pada Juni lalu. Akibatnya, penyerang berusia 28 tahun itu tidak dapat tampil di Piala Dunia Wanita musim panas mendatang.

Larangan itu berlaku menyeluruh dan mencegahnya terlibat dalam aktivitas sepakbola profesional hingga Oktober 2027. Ia diizinkan kembali berlatih dua bulan sebelum tanggal tersebut untuk memulihkan kebugaran, tetapi tetap tidak memenuhi syarat untuk dipilih dalam pertandingan kompetitif sampai seluruh masa hukumannya selesai.

Rincian hukuman Freigang dan dampaknya

Kasus ini mencapai titik akhir setelah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara Freigang, penyerang Eintracht Frankfurt, Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB), Badan Anti-Doping Nasional (Nada), dan Badan Anti-Doping Dunia (Wada). Berdasarkan kesepakatan itu, pemain berusia 28 tahun tersebut dinyatakan melakukan tiga pelanggaran terkait pelaporan keberadaan dan/atau tes doping antara 11 Maret 2025 dan 23 Februari 2026.

Sebagai bagian dari putusan itu, seluruh catatan individu Freigang sejak 23 Februari 2026, termasuk penampilan, gol, dan assist, akan dibatalkan. Namun, hasil pertandingan Eintracht Frankfurt sebagai tim tidak berubah. Sebelum dihukum, sang penyerang mencetak enam gol dan menyumbang dua assist dalam 11 pertandingan sebagai starter di Frauen-Bundesliga musim ini.

Iklan Iklan

Pejabat klub menanggapi putusan

Meski hukumannya berat, para pejabat Eintracht Frankfurt memuji sikap sang penyerang selama penyelidikan berlangsung. Katharina Kiel, direktur sepakbola wanita klub, menyoroti sulitnya beberapa bulan terakhir serta kontribusi Freigang di lapangan meskipun ancaman hukuman terus membayangi. Dalam pernyataan klub, Frankfurt juga mengonfirmasi bahwa pembicaraan untuk menentukan ketentuan kelanjutan status kerja Freigang akan segera dimulai. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2027.

Topik Terkait

“Kesepakatan yang kini tercapai memberikan kejelasan dan kepastian untuk membuat rencana dalam proses yang belum pernah dialami Eintracht Frankfurt, baik bagi kami sebagai klub, maupun terutama bagi Laura. Cara dia dan tim menghadapi situasi ini dalam beberapa bulan terakhir, serta bagaimana Laura secara pribadi memberi teladan lewat penampilannya di lapangan pada masa yang sangat sulit, patut mendapat penghargaan setinggi-tingginya. Kekurangan yang teridentifikasi, meskipun ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa, telah berujung pada hukuman, yang berarti kami kehilangan pemain kunci,” kata Kiel.

Freigang angkat bicara soal hukuman 16 bulan

Menanggapi hukuman itu, Freigang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dicurigai melakukan doping. Ia juga mengakui tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan menjunjung prinsip olahraga yang bersih. Namun, pemain berusia 28 tahun itu menegaskan bahwa kasusnya tidak sesederhana yang mungkin terlihat oleh publik. Ia mengatakan: “Penting bagi saya untuk sekali lagi menegaskan bahwa saya tidak pernah dicurigai melakukan doping. Saya menyadari tanggung jawab saya untuk mematuhi kewajiban pelaporan dan pentingnya olahraga yang bersih. Pada saat yang sama, kasus saya tidak selalu sesederhana yang mungkin terlihat dari luar. Kesediaan saya menerima penyelesaian sengketa tidak berarti saya menyetujui semua penilaian terhadap kasus saya.”

Iklan

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya memilih tidak mengambil langkah hukum lebih lanjut demi menghindari beban finansial, mental, dan emosional yang besar. Mengenang masa sulit tersebut, Freigang berkata: “Beberapa bulan terakhir sangat sulit bagi saya. Proses hukum lebih lanjut akan membawa beban finansial, mental, dan emosional yang besar. Karena itu, saya memilih jalan ini dengan harapan bisa menemukan ketenangan, kejelasan, dan gambaran tentang langkah ke depan.”

Freigang juga meminta maaf kepada keluarganya, Eintracht Frankfurt, rekan-rekan setimnya, timnas Jerman, dan para penggemar atas dampak situasi tersebut. Mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa bermain, ia berkata: “Saya menyadari situasi ini juga berdampak pada keluarga saya, klub saya, tim saya, tim nasional, dan kalian para penggemar. Saya ingin meminta maaf untuk itu. Olahraga telah menjadi bagian penting dalam hidup saya sejak kecil. Hati saya hancur karena untuk sementara waktu tidak bisa berada di lapangan, membantu tim saya, dan menjalani keseharian yang sangat saya cintai. Saya tidak akan menyerah, dan entah bagaimana saya akan bisa melewatinya.”