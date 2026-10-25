Al Ahli menerima suntikan tenaga besar jelang laga yang dinantikan melawan Al Gharafa dari Qatar pada hari Senin, dalam rangkaian pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, setelah sesi latihan tim menyaksikan kembalinya penjaga gawang asal Senegal Edouard Mendy dan sayap serang asal Brasil Wanderson Galeno, usai absen sekian lama akibat cedera.

Menurut sumber khusus surat kabar "Al Riyadiya", kedua pemain tersebut mengikuti sesi latihan secara penuh pada hari Minggu, setelah merampungkan program pengobatan dan rehabilitasi mereka, sehingga mendekati peluang kembali masuk dalam perhitungan tim pada ujian Asia mendatang.

Kendati Mendy dan Galeno siap dari sisi fisik, keputusan untuk menurunkan keduanya menghadapi Al Gharafa belum dipastikan, karena pelatih Al Ahli asal Belanda Marino Pusic diperkirakan baru akan menentukan sikap akhir keduanya dalam pertemuan teknis yang digelar beberapa jam sebelum laga, sesuai kebutuhan dan rencananya untuk pertandingan tersebut.

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Di sisi lain, Al Ahli menerima pukulan di aspek absennya pemain, setelah dipastikan berlanjutnya absen bek asal Turki Merih Demiral, Saleh Abu Al Shamat, dan Nayef Masoud, seiring ketiga pemain tersebut masih menjalani program pengobatan dan rehabilitasi, serta belum rampungnya kesiapan mereka untuk kembali tampil.

Demiral mengalami cedera di persendian kaki yang dideritanya selama latihan menjelang laga melawan Al Khaleej Sabtu lalu, dalam rangkaian pekan ke-11 Liga Roshn Saudi, sementara cedera persendian bahu membuat Saleh Abu Al Shamat absen pada dua laga terakhir tim melawan Al Feiha dan Al Khaleej.

Adapun Nayef Masoud masih dalam proses pemulihan dari cedera di persendian kaki yang membuatnya absen pada empat laga liga, selain laga melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab di turnamen benua, sehingga tetap berada di luar perhitungan Al Ahli menghadapi tim asal Qatar tersebut.

Tim asal Jeddah itu menuntaskan persiapan untuk laga tersebut dengan sesi latihan terakhir, yang selama itu tim pelatih berfokus memberi sentuhan akhir pada aspek teknis dan taktis, di tengah penantian atas kondisi dua pemain yang kembali itu, mengingat pentingnya meraih hasil positif yang memperkuat posisi Al Ahli dalam persaingan Asia.

Al Ahli menempati peringkat kelima Grup Barat dengan raihan empat poin, setelah memulai perjalanannya dengan hasil imbang 1-1 melawan Pakhtakor dari Uzbekistan, sebelum menang atas Al Wasl dari Uni Emirat Arab dengan skor 3-1. Sebaliknya, Al Gharafa memasuki laga ini di bawah tekanan besar, setelah kalah pada dua laga pertamanya melawan Al Hilal dengan skor 1-2, lalu melawan Esteghlal Teheran dengan skor yang sama, sehingga tetap tanpa raihan poin.