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Timnas Aljazair menerima pukulan ganda setelah dipastikannya absennya dua bintang mereka dari pertandingan melawan Togo, yang dijadwalkan pada 17 November ini, dalam kualifikasi Piala Afrika.

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Timnas Aljazair meraih kemenangan berharga atas tamunya, Timnas Togo, dengan skor tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam di Stadion Hocine Ait Ahmed, dalam lanjutan laga pekan ketiga babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Uganda, Kenya, dan Tanzania.

Anis Hadj Moussa (Feyenoord), yang tampil sebagai starter dan memberikan assist penentu melawan Togo (1-0) pada hari Sabtu, akan absen pada laga leg kedua di Lome, Selasa malam.

Timnas Aljazair mengumumkan absennya Anis dari pertandingan tersebut dalam pernyataan resmi, demikian pula Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Kedua pemain mengalami cedera.

Kedua pemain itu mengalami cedera pada malam sebelumnya, dan pemeriksaan medis yang dilakukan pada Minggu pagi memastikan ketidaksiapan mereka untuk pertandingan berikutnya.

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Kemenangan atas Togo memastikan lolosnya Timnas Aljazair ke turnamen Piala Afrika 2027.

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Kemenangan berharga di tanah Aljazair

Rami Bensebaini mencetak satu-satunya gol pertandingan, mengantarkan Aljazair meraih tiga poin penting yang memperkukuh posisi puncak Grup Sembilan, setelah menambah koleksi poin mereka menjadi 7 poin, sementara perolehan Togo berhenti di angka 3 poin di peringkat ketiga.

Zambia menempati posisi kedua dengan 4 poin, sedangkan Timnas Burundi berada di dasar klasemen grup dengan 2 poin, sehingga Aljazair terus menjauh di puncak setelah berlalunya tiga pekan babak kualifikasi.

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Aljazair memulai pertandingan dengan tekanan ofensif demi mencari gol cepat, dan mereka mendapatkan peluang pertama pada menit ke-12, ketika Anis Hadj Moussa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola itu meluncur lemah ke tangan kiper Barcola.

Timnas Aljazair menyia-nyiakan peluang emas untuk membuka keunggulan pada menit ke-23, setelah bola sampai ke Mohamed El Amine Amoura di dalam kotak enam yard, sehingga ia berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun ia melepaskan tembakan mendatar yang anehnya melebar di samping tiang gawang.

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Menjelang akhir babak pertama, Amine Gouiri nyaris memberi Aljazair keunggulan, setelah ia menyambut umpan silang yang dikirim Nabil Bentaleb pada menit kedua masa tambahan waktu, tetapi sundulannya melebar sedikit di samping tiang gawang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

Memasuki babak kedua, Timnas Togo berupaya mengejutkan tuan rumah, dan nyaris membuka keunggulan pada menit ke-58, setelah Laba menyambut umpan silang di dalam kotak penalti, namun sundulannya melebar di samping tiang gawang.

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Balasan Aljazair datang dengan cepat melalui Gouiri, yang berhasil melewati kiper gawang sebelum melepaskan tembakan ke arah jala, tetapi lini belakang turun tangan dan menghalaunya menjadi sepak pojok.

Timnas Aljazair terus menekan hingga berhasil membongkar pertahanan Togo pada menit ke-76, setelah Hadj Moussa mengirim umpan silang terukur di dalam kotak penalti, yang disambut Bensebaini dengan sundulan keras yang bersarang di jala, menandai keunggulan tuan rumah lewat gol yang menentukan laga bagi mereka.

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Dengan kemenangan ini, Aljazair memperkukuh posisinya di puncak Grup Sembilan, sebelum pertemuan antara kedua tim kembali terulang pada Selasa mendatang, ketika Aljazair bertandang sebagai tamu Togo di ibu kota Lome, dalam lanjutan laga pekan keempat babak kualifikasi.