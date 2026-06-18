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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pukulan ganda bagi Kroasia... Empat gol Inggris menghidupkan kembali mimpi buruk Prancis

England vs Croatia
England
Croatia
World Cup
Inggris
Kroasia
AS

Kekalahan telak yang dialami rekan-rekan Modrić membuka kembali kenangan masa lalu

Kekalahan yang diderita tim nasional Kroasia dari Inggris kembali mengingatkan pada kekalahan lain yang lebih menyakitkan di Piala Dunia.

Timnas Kroasia kalah 2-4 dari Inggris dalam pertandingan yang digelar Rabu malam kemarin, yang menandai pembukaan pertandingan Grup Terakhir di Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung.

Meskipun tampil kuat di babak pertama dan mencetak dua gol, rekan-rekan bintang Luka Modrić justru ambruk di babak kedua.

Menurut statistik dari "Stats Foot", ini adalah kali kedua saja timnas Kroasia kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia.

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Kali pertama terjadi di final edisi 2018 ketika Kroasia kalah dengan skor yang sama (2-4).

Selain itu, timnas Kroasia juga menelan kekalahan pertamanya di babak penyisihan grup Piala Dunia sejak dikalahkan oleh Meksiko pada edisi 2014.

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