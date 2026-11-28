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Persiapan Inggris untuk play-off krusial Piala Dunia Wanita melawan Ukraina terganggu setelah dua pemain senior mundur dari skuad. Lauren Hemp dan Jess Carter sama-sama akan absen dalam dua pertandingan tersebut, sehingga Sarina Wiegman harus menata ulang pilihan di lini pertahanan dan serangan pada saat-saat terakhir.

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Cedera dan alasan keluarga membuat dua pemain absen

Inggris harus menjalani pertandingan mendatang tanpa dua pemainnya yang paling konsisten setelah Hemp dan Carter dipastikan meninggalkan pemusatan latihan. Pemain sayap Manchester City, Hemp, mengalami apa yang disebut Asosiasi Sepak Bola Inggris sebagai “cedera ringan” saat membela klubnya, sementara Carter mundur dari skuad karena alasan keluarga.

Absennya mereka menjadi kendala tersendiri bagi pelatih kepala Wiegman, mengingat keduanya berperan penting ketika Inggris mengalahkan Yunani 5-0 di Leicester baru-baru ini.

Daftar pemain absen Wiegman kian panjang

Wiegman segera menambah pilihannya di lini pertahanan dengan memanggil pemain Arsenal, Lotte Wubben-Moy, yang telah mencatatkan 19 penampilan bersama tim nasional. Bek tersebut juga menjadi bagian dari skuad Inggris yang menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2022 dan 2025, meski tidak tampil di kedua turnamen itu.

Mundurnya Hemp dan Carter menambah daftar cedera yang sudah panjang bagi staf pelatih Inggris . Wiegman juga tidak dapat mengandalkan Alex Greenwood, Lauren James, Niamh Charles, Lucia Kendall, dan Anna Moorhouse dalam dua pertandingan melawan Ukraina.

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Wajah baru dan peluang debut

Dengan sejumlah pemain senior absen, Isobel Goodwin dan Katie Cox mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Kedua pemain muda itu dipanggil dengan harapan bisa mencatatkan penampilan pertama mereka bersama tim nasional senior.

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Di tengah kendala tersebut, ada alasan untuk tetap optimistis mengenai ketersediaan pemain veteran lainnya. Lucy Bronze kembali ke skuad dan berada di ambang pencapaian bersejarah. Jika bek Chelsea itu tampil dalam kedua pertandingan mendatang melawan Ukraina, ia akan mencatatkan penampilan ke-150 bersama tim nasional, bukti ketahanan karier dan statusnya sebagai salah satu bek sayap terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

Jadwal penting play-off melawan Ukraina

Inggris tengah bersiap menghadapi leg pertama play-off di Pinatar Arena, Murcia, pada Selasa, 1 Desember. Leg kedua dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 5 Desember, di Wembley.

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Inggris mencapai semifinal dalam tiga penampilan terakhirnya di Piala Dunia Wanita . Mereka finis ketiga pada edisi 2015 di Kanada, lalu menempati posisi keempat di Prancis pada 2019. Inggris kemudian melangkah lebih jauh pada edisi 2023 di Australia dan Selandia Baru dengan mencapai final sebelum finis sebagai runner-up.