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Al Ahli tidak akan bisa mengandalkan dua bintang terbaiknya saat menjalani laga klasik yang dinanti-nantikan melawan rival tradisional mereka, Al Nassr.

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Al Ahli akan menjamu rivalnya, Al Nassr, pada Jumat mendatang di Stadion Alinma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Sekitar 72 jam sebelum pertandingan, surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" memastikan absennya winger Saleh Abu Al-Shamat dan gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan, dua bintang Al Ahli, dalam laga klasik tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kedua pemain belum menuntaskan program rehabilitasi dan belum sepenuhnya siap menghadapi Al Nassr, setelah cedera yang mereka alami dalam beberapa waktu terakhir.

Spertsyan mengalami cedera robek pada otot adduktor saat Al Ahli bermain imbang tanpa gol melawan klub Qatar Al Sadd pada 2 November ini, dalam pertandingan keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Akibat cedera tersebut, pemain asal Armenia itu absen membela tim nasional negaranya selama jeda internasional saat ini, saat menghadapi Siprus dan Latvia dalam ajang UEFA Nations League. Ia menjalani program perawatan dan rehabilitasi intensif di bawah pengawasan tim medis timnas, berkoordinasi dengan tim medis Al Ahli.

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Kedua tim medis berupaya memulihkan Spertsyan secara optimal agar ia bisa kembali bertanding dengan aman tanpa kambuh, sesuatu yang tidak mungkin terwujud sebelum laga klasik melawan Al Nassr.

Spertsyan merupakan salah satu opsi penting dalam perhitungan pelatih Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, berkat kemampuannya dalam mengatur permainan, bergerak di antara lini, dan berkontribusi dalam membangun serangan.

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Pemain asal Armenia itu telah tampil dalam 17 pertandingan bersama Al Ahli sejak awal musim ini, dengan torehan 3 gol dan 7 assist.

Sementara itu, Saleh Abu Al-Shamat mengalami cedera bahu saat Al Ahli menang 3-1 atas klub Uni Emirat Arab Al Wasl pada 12 Oktober lalu, dalam pertandingan kedua fase liga kompetisi Asia tersebut.

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Cedera itu membuat winger muda tersebut absen dalam laga melawan Al Fayha, Al Khaleej, dan Al Shabab di Liga Roshn Saudi, serta dua laga melawan klub Qatar Al Gharafa dan Al Sadd di Liga Champions Asia Elite.

Abu Al-Shamat juga gagal bergabung dengan timnas Arab Saudi selama jeda internasional saat ini, karena tengah menjalani program rehabilitasi dengan harapan bisa tampil di laga klasik melawan Al Nassr, sesuatu yang ternyata tidak mungkin terwujud.

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Sebagai catatan, Saleh Abu Al-Shamat telah tampil dalam 12 pertandingan bersama Al Ahli sejak awal musim ini, dengan torehan satu gol dan satu assist.

Absennya Spertsyan dan Abu Al-Shamat secara bersamaan menjadi pukulan telak bagi Al Ahli dalam laga klasik melawan Al Nassr, terlebih pertandingan ini akan menentukan peluang mereka untuk kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn musim ini.

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Al Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Arab Saudi dengan 21 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, tertinggal 9 poin dari Al Hilal yang bertengger di puncak klasemen.

Di sisi lain, Al Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, tertinggal dua poin dari Al Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al Qadsiah yang berada di posisi kedua.