Laporan media mengungkap sejumlah pertandingan yang akan dilewatkan oleh gelandang Al Ittihad asal Kolombia, Richard Rios, setelah cedera yang dialaminya dalam pertandingan melawan Abha di Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Abha, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin, Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Pertandingan itu menyaksikan Richard Rios mengalami cedera pada sendi kaki kiri, yang menyebabkannya keluar dari lapangan hanya 8 menit setelah pertandingan dimulai, di tengah kekhawatiran bahwa cedera tersebut parah dan menyebabkannya absen untuk waktu yang lama.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi menyatakan bahwa gelandang asal Kolombia tersebut untuk sementara akan absen membela Al Ittihad dalam dua pertandingan, sampai sifat cedera yang dialaminya diketahui secara pasti.

Al Ittihad akan menjamu Al Ain dari Uni Emirat Arab, lusa pada hari Senin, pada pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite, sebelum kemudian menjamu Neom, pada hari Jumat, di pekan ketiga belas Liga Roshn.

Sisa pertandingan yang mungkin akan dilewatkan Rios akan ditentukan setelah keluarnya hasil pemeriksaan medis yang dijalaninya segera setelah kembali ke Jeddah, kemarin Jumat, usai berakhirnya pertandingan melawan Abha.

Perlu diingat bahwa Rios bergabung dengan Al Ittihad pada periode transfer musim panas lalu, datang dari klub Portugal Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim, dan telah tampil bersama mereka dalam 9 pertandingan, mencetak satu gol serta membuat dua assist.