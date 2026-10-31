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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Pukulan di Jantung Al Ittihad: Penentuan Laga-Laga yang Bakal Dilewatkan Richard Rios

R. Rios
Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al-Ain
Al-Ain
AFC Champions League Elite
Kolombia
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Kapan pemain asal Kolombia itu akan kembali?

Laporan media mengungkap sejumlah pertandingan yang akan dilewatkan oleh gelandang Al Ittihad asal Kolombia, Richard Rios, setelah cedera yang dialaminya dalam pertandingan melawan Abha di Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Abha, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin, Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Pertandingan itu menyaksikan Richard Rios mengalami cedera pada sendi kaki kiri, yang menyebabkannya keluar dari lapangan hanya 8 menit setelah pertandingan dimulai, di tengah kekhawatiran bahwa cedera tersebut parah dan menyebabkannya absen untuk waktu yang lama.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi menyatakan bahwa gelandang asal Kolombia tersebut untuk sementara akan absen membela Al Ittihad dalam dua pertandingan, sampai sifat cedera yang dialaminya diketahui secara pasti.

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALA

ALA

ITT

ITT

Saudi Pro League

06 Nov 2026

NEO

NEO

Al Ittihad akan menjamu Al Ain dari Uni Emirat Arab, lusa pada hari Senin, pada pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite, sebelum kemudian menjamu Neom, pada hari Jumat, di pekan ketiga belas Liga Roshn.

Sisa pertandingan yang mungkin akan dilewatkan Rios akan ditentukan setelah keluarnya hasil pemeriksaan medis yang dijalaninya segera setelah kembali ke Jeddah, kemarin Jumat, usai berakhirnya pertandingan melawan Abha.

Perlu diingat bahwa Rios bergabung dengan Al Ittihad pada periode transfer musim panas lalu, datang dari klub Portugal Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim, dan telah tampil bersama mereka dalam 9 pertandingan, mencetak satu gol serta membuat dua assist.

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