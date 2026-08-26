Lewat gerakan kilat yang memenangi perburuan sengit di Eropa, Real Sociedad kini tinggal selangkah lagi mengumumkan transfer talenta asal Catalunya, Hector Fort, bek muda Barcelona.

Laporan yang senada dari program "Gigantes" dan surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkap bahwa klub asal Basque itu mempercepat negosiasi secara signifikan dalam beberapa jam terakhir, dengan memanfaatkan keraguan Borussia Dortmund yang telah mengajukan tawaran menggiurkan kepada sang pemain, sehingga berhasil memenangi persaingan dan memastikan tujuan pemain berusia 20 tahun itu menuju Stadion Anoeta.

Percepatan ini terjadi setelah Fort benar-benar keluar dari rencana pelatih Hansi Flick, di mana ia menghabiskan pekan-pekan terakhir berlatih sendirian jauh dari grup utama, sambil menunggu kepastian masa depannya dan menghindari cedera apa pun yang dapat menghambat kepergiannya.

Kesepakatan ini dituntaskan dalam pertemuan penting yang digelar hari Rabu ini di kompleks olahraga Joan Gamper, yang mempertemukan Direktur Olahraga Barcelona Deco dengan perwakilan pemain Arturo Canales dan Fernando Solanas, di mana kesepakatan akhir berhasil dicapai.

Menurut rincian finansial yang bocor, Barcelona akan menerima sekitar 8 juta euro dari penjualan kontraknya, namun klub Catalunya itu menolak untuk sepenuhnya memutus tali dengan salah satu talenta paling menjanjikan di akademinya.

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Barcelona mensyaratkan untuk mempertahankan 50% hak atas pemain di masa depan, sebuah langkah cerdas yang mengungkap keyakinan manajemen terhadap potensi besarnya, serta keinginan mereka untuk memetik keuntungan dari kemungkinan ledakan performa yang diharapkan darinya dengan seragam Real Sociedad, dan menjamin hak untuk memanfaatkan penjualannya kembali di masa mendatang.