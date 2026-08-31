Pukulan di detik-detik terakhir: pernyataan resmi menggagalkan rencana Barcelona

Inter Milan menutup pintu bagi kemungkinan hengkangnya Federico Dimarco ke Barcelona, setelah presiden klub Giuseppe Marotta menegaskan bahwa bek asal Italia itu tidak untuk dijual, sehingga tawaran yang mencakup pertukaran dengan Alejandro Balde terancam gagal beberapa jam sebelum bursa transfer ditutup.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Barcelona menjajaki kemungkinan mengirim Balde ke Inter Milan sebagai ganti untuk mendapatkan jasa Dimarco, dalam upaya menata ulang posisi bek kiri, yang masih menjadi sumber kekhawatiran bagi klub Catalan itu meski Joao Cancelo telah datang.

Namun, Marotta menegaskan sikap Inter secara jelas, memastikan bahwa Dimarco "tidak untuk dijual, dan tidak ada niat untuk membiarkannya pergi dalam waktu dekat", seraya menekankan bahwa pemain tersebut merupakan salah satu elemen utama dalam proyek klub Italia itu.

Sikap tegas dari manajemen Inter ini nyaris mengakhiri gagasan transaksi pertukaran, terlebih Dimarco memiliki posisi penting dalam susunan pemain tim, setelah menjalani 237 pertandingan dengan seragam klub, mencetak 26 gol dan menciptakan 52 gol, di antaranya 8 gol dan 18 assist pada musim lalu saja.

Kekukuhan Inter mempertahankan pemain itu tidak terbatas pada sisi teknis, karena klub Italia tersebut berupaya memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2027, dengan meningkatkan gaji tahunannya dari 4 juta menjadi 5 juta euro, dalam upaya memperkuat kestabilannya di dalam tim selama beberapa tahun mendatang.

Di sisi lain, masa depan Balde di Barcelona masih menjadi perhatian, meski bek Spanyol itu telah memberi tahu klub tentang keinginannya untuk bertahan bersama tim, dan kembali masuk daftar susunan pemain saat menghadapi Athletic Bilbao pada pekan kedua Liga Spanyol, namun ia tidak tampil dalam pertandingan tersebut.

Barcelona mencari solusi untuk posisi bek kiri pada jam-jam terakhir bursa transfer, terutama setelah penampilan yang diperlihatkan Balde musim lalu, tetapi penolakan Inter untuk melepas Dimarco menutup salah satu opsi paling menonjol yang tersedia di hadapan manajemen klub Catalan itu.