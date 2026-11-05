Al Hilal menerima pukulan teknis yang berpengaruh setelah cedera otot yang dialami gelandang asal Portugal, Ruben Neves, dalam laga melawan Al Fateh yang berakhir dengan kemenangan sang juara dua gol tanpa balas, dalam rangkaian pekan kedua belas Liga Roshn Saudi. Kekhawatiran staf teknis yang dipimpin pelatih Italia, Simone Inzaghi, pun kian meningkat terkait absennya salah satu kunci permainan terpenting dalam skema timnya.

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Neves tidak mampu menuntaskan pertandingan dalam kondisi normal, sebelum akhirnya absen dari laga melawan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab, yang dimenangkan Al Hilal dengan skor sama 2-0, dalam rangkaian pekan keempat Liga Champions Asia Elite, di tengah penantian atas kondisinya dan lamanya ia menjauhi lapangan.

Pembawa acara media Hamad Al Suwailhi mengungkap, melalui program " Dorina Ghair ", bahwa Neves mengalami cedera pada tingkat otot selama pertandingan melawan Al Fateh, dan diperkirakan akan menjalani periode pemulihan dan rehabilitasi yang berkisar antara 3 hingga 4 pekan, yang berarti kemungkinan absennya dari sejumlah laga mendatang Al Hilal.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.30 HIL

Perkembangan ini merupakan tantangan tambahan bagi Inzaghi, terutama karena gelandang asal Portugal itu dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam sistemnya, berkat kemampuannya mengatur permainan dan mengendalikan tempo pertandingan, selain visinya yang istimewa dalam mengumpan dan menciptakan peluang dari kedalaman.

Kesulitan dari absennya Neves terletak pada kenyataan bahwa pengaruhnya tidak terbatas pada peran bertahan atau merebut bola, tetapi meluas hingga membangun serangan dan mengarahkan rekan-rekannya di dalam lapangan, karena ia menjadi mata rantai penghubung antara lini tengah dan lini depan, serta salah satu pemain paling menonjol yang mampu merobek lini lawan dengan umpan-umpan akuratnya.

Dengan demikian, Inzaghi dituntut untuk menemukan pengganti yang tepat demi menjaga keseimbangan Al Hilal selama periode mendatang, baik melalui penataan ulang peran di dalam lini tengah maupun dengan mengandalkan opsi-opsi lain untuk menutupi absennya pemain asal Portugal itu, sembari menanti kepulangannya setelah menuntaskan program pemulihan dan rehabilitasinya.