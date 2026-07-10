Pukulan besar... Barcelona tinggal selangkah lagi dari kesepakatan keduanya

Pemain asal Jerman, Karim Ademi, kini hanya selangkah lagi untuk secara resmi bergabung dengan Barcelona dari Borussia Dortmund, di saat Barça terus memperkuat lini serangnya, sebagai persiapan untuk musim baru di mana mereka berupaya mempertahankan gelar La Liga, serta merebut kembali gelar Liga Champions yang telah lama absen dari lemari trofi mereka sejak tahun 2015.

Barcelona berhasil mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle pada bursa transfer kali ini, di saat Robert Lewandowski meninggalkan tim pada akhir musim lalu. Selain itu, raksasa Catalan tersebut juga memutuskan untuk tidak memperpanjang masa peminjaman pemain Inggris Marcus Rashford dari Manchester United.

Pakar transfer terkenal Fabrizio Romano mengumumkan bahwa Barcelona telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Ademi, Kesepakatan langsung antara manajemen Barça dan Dortmund ini menetapkan nilai transfer sebesar 22 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 7 juta euro sebagai bonus dan insentif finansial variabel, yang terkait dengan frekuensi penampilan pemain bersama tim serta jumlah gelar dan trofi yang akan diraihnya saat mengenakan seragam Blaugrana.

Dilaporkan pula bahwa Ademi telah tegas dalam keputusannya sejak awal; ia menolak tawaran lain dan bersikeras hanya ingin pindah ke Barcelona. Bintang muda ini dijadwalkan akan menandatangani kontrak jangka panjang selama lima tahun penuh di “Camp Nou”.

Klub asal Jerman tersebut menyadari bahwa mereka berada dalam posisi negosiasi yang lebih sensitif, karena kontrak Ademi akan berakhir pada Juni 2027 dan ia tidak berniat memperpanjangnya; oleh karena itu, mereka khawatir ia akan hengkang secara gratis saat kontraknya berakhir.