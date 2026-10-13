Kinerja wasit Diaz de Mera dalam laga antara Real Madrid dan Villarreal, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Los Blancos, memicu gelombang protes di dalam klub maupun di antara para pendukungnya. Penyebabnya adalah jumlah kartu yang dikeluarkan wasit tersebut kepada para pemain Real Madrid dan anggota staf kepelatihannya, jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan tim selama pertandingan.

Poin protes yang paling mencolok adalah Real Madrid menerima 5 kartu kuning dan satu kartu merah, meski para pemainnya hanya melakukan 8 pelanggaran. Sementara itu, Villarreal melakukan 13 pelanggaran namun para pemainnya hanya mendapatkan dua kartu kuning.

Pihak-pihak yang memprotes menilai bahwa ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai cara wasit mengelola pertandingan, tetapi rincian laporannya mengungkap sisi lain dari cerita tersebut.

Kartu merah yang diterima Vinicius Junior karena menjambak rambut Saliba bukanlah titik perselisihan yang sesungguhnya di dalam Real Madrid, sebab keputusan wasit sesuai dengan aturan permainan, dan para pejabat klub tidak menganggap pengusiran itu terjadi akibat kesalahan pengadil.

Dengan demikian, protes utama tertuju pada kartu-kartu kuning yang diterima tim, bukan pada pengusiran bintang Brasil tersebut.

Namun laporan wasit menjelaskan bahwa hanya dua dari lima kartu kuning yang diterima para pemain Real Madrid disebabkan oleh pelanggaran, yaitu dua kartu yang dikeluarkan untuk Jude Bellingham dan Ibrahima Konate.

Dalam kasus bek asal Prancis itu, Real Madrid berniat mengajukan banding atas kartu tersebut, setelah tayangan ulang televisi menunjukkan, menurut versi klub, bahwa tekelnya terhadap Gerard Moreno tidak layak mendapat kartu.

Adapun tiga kartu kuning lainnya, bukan disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan para pemain, melainkan muncul karena alasan disipliner.

Antonio Rudiger mendapat kartu karena memprotes keputusan wasit, sementara Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni menerima kartu karena membuang-buang waktu.

Sanksi tidak hanya menimpa para pemain, karena Diaz de Mera juga mengeluarkan kartu kuning kepada Jose Mourinho dan Chendo, delegasi tim, juga karena protes, sebelum aksi protes meningkat dan berakhir dengan pengusiran Nuno da Costa, asisten Mourinho, karena memprotes keputusan wasit.

Dengan demikian, kartu-kartu yang memicu kemarahan Real Madrid tidak semuanya berkaitan dengan pelanggaran di dalam lapangan. Dari tujuh kartu kuning yang diterima para pemain, staf kepelatihan, dan jajaran administratif tim, 5 kartu muncul karena protes, sementara dua kartu lainnya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Bellingham dan Konate.

Sedangkan kartu merah yang diterima Nuno da Costa juga disebabkan oleh protes, sementara pengusiran Vinicius tetap menjadi kasus terpisah yang keabsahannya tidak diprotes klub.