Pukulan berat bagi Liverpool sebelum laga melawan Villarreal di Liga Champions

Liverpool menerima pukulan ganda sebelum menghadapi Villarreal, Selasa mendatang, di Stadion Anfield, dalam laga matchday ketiga fase liga Liga Champions Eropa, setelah pemain Hungaria Dominik Szoboszlai dan bek Belanda Jeremie Frimpong mengalami cedera saat kemenangan atas Brentford (2-1), Sabtu, di Liga Primer Inggris, di tengah kekhawatiran keduanya akan absen dari laga Eropa yang dinanti tersebut.

Cedera Szoboszlai terjadi pada menit ke-32, setelah ia merasakan nyeri otot yang memaksanya meninggalkan lapangan, sementara Frimpong hanya mampu bermain selama 6 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, dan ia pun harus keluar karena masalah fisik, sehingga menempatkan tim kepelatihan di depan tantangan baru sebelum menjamu klub Spanyol tersebut.

Meski Liverpool berhasil meraih tiga poin, setelah membalikkan ketertinggalan akibat gol Keane Lewis-Potter menjadi kemenangan berkat dua gol Victor Munoz dan Alexander Isak, kedua cedera itu membayangi kemenangan tersebut, terutama dengan kondisi tim yang juga menderita absennya beberapa pemain lain sebelum laga kontinental.

Dalam pernyataan usai pertandingan, sang pelatih memperingatkan sulitnya kondisi fisik di dalam tim, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan kurangnya waktu bagi para pemain untuk pemulihan. Ia berkata: "Saya kira situasi kami sangat sensitif. Kami menjalani pertandingan tandang di Liga Champions Eropa dua hari lalu, dan kami tiba di rumah pada waktu yang sangat larut malam, dan mungkin kami tidak mendapatkan periode pemulihan yang memadai."

Ia menambahkan bahwa tim kepelatihan menghadapi pilihan sulit antara mengandalkan pemain yang telah menjalani pertandingan secara berturut-turut dan mengalami kelelahan, atau memainkan pemain yang baru kembali dari cedera tanpa kepastian penuh atas kesiapan mereka.

Pertandingan berikutnya LIV Champions League 15.00 VIL

Ia menjelaskan soal Szoboszlai: "Dia merasakan masalah yang sama, dan bukan cedera baru, dan mungkin dia belum cukup pulih, sehingga kami akan membutuhkan lebih banyak waktu dengannya."

Sementara mengenai Frimpong, ia menyebutkan bahwa pemain tersebut mengalami kram selama laga Eropa terakhir, sebelum merasakan masalah otot baru saat menghadapi Brentford.

Sang pelatih menegaskan bahwa Liverpool akan kehilangan jasa kedua pemain untuk beberapa waktu, sehingga keikutsertaan mereka melawan Villarreal sangat diragukan, dan hal itu menambah tekanan pada tim kepelatihan sebelum laga yang dinanti tersebut.

Absennya pemain lain menambah kesulitan Liverpool

Masalah Liverpool tidak berhenti pada Szoboszlai dan Frimpong, karena tim juga menderita absennya Hugo Ekitike, Conor Bradley, Vitezslav Jaros, dan Giovanni Leoni, akibat berbagai cedera, sehingga jumlah pemain yang berpotensi absen mencapai 6 orang.

Absennya Bradley dan Frimpong menjadi pukulan khusus bagi opsi tim di posisi bek kanan, karena tim kepelatihan akan terpaksa mencari alternatif untuk menata ulang lini belakang sebelum menghadapi Villarreal, yang memasuki pertandingan dengan moral relatif tinggi setelah kemenangannya atas Napoli pada matchday sebelumnya.