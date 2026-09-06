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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pukulan baru: Rodri secara tidak sengaja melukai bintang Barcelona dan memaksanya keluar dari lapangan!

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
E. Garcia
Spanyol

dalam laga menghadapi Mestalla

Barcelona menerima pukulan telak dalam laga menghadapi Valencia di Stadion Mestalla, meski sempat unggul dua gol tanpa balas melalui Lamine Yamal dan Fermin Lopez, setelah Eric Garcia terpaksa meninggalkan lapangan sebelum menit ke-30, akibat benturan keras yang tidak disengaja pada bagian hidung.

Garcia mengalami cedera setelah berbenturan dengan Rodri, dan bek tengah Barcelona itu tidak mampu melanjutkan pertandingan, hingga tim pelatih memutuskan untuk menggantinya dengan Jules Kounde usai jeda minum air, sebuah kemunduran bagi tim dalam laga yang mereka kuasai jalannya sejak awal.

Gambar-gambar awal menunjukkan bahwa cedera tersebut tampaknya tidak serius, namun bek asal Spanyol itu kemungkinan mengalami pergeseran pada sekat hidung, sementara ia meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki bersama dokter Bruna, yang menjelaskan sifat cedera tersebut kepada para pemain Barcelona lainnya.

Cedera ini mengingatkan kembali pada penderitaan Garcia sebelumnya dengan cedera hidung, setelah ia mengalami patah tulang pada musim lalu dan terpaksa menjalani beberapa pertandingan dengan mengenakan masker untuk melindungi hidungnya.

Bek Barcelona itu sempat mengalami cedera saat menghadapi Club Brugge di Liga Champions pada awal November musim lalu, dan mengenakan masker pelindung selama beberapa pekan, sebelum akhirnya pulih dan kembali bermain secara normal.

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