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Mantan wasit Jerman, Patrick Ittrich, memperkirakan durasi skorsing Joshua Kimmich, pemain Bayern Munich, setelah diusir dari lapangan saat menghadapi Hamburg pada pekan ke-11 Bundesliga, Sabtu kemarin, di Stadion Volkspark. Laga tersebut berakhir imbang tanpa gol. Kimmich mendapat kartu merah karena melakukan kekerasan terhadap pemain lawan, Alexander Røsing-Lelesiit, dengan menarik rambutnya.

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Ittrich, yang kini bekerja sebagai analis perwasitan, menjelaskan bahwa sanksi tersebut akan bergantung pada isi laporan wasit pertandingan, Bastian Dankert. Namun, ia memperkirakan hukuman itu akan mencapai setidaknya 3 pertandingan.

Dalam pernyataannya kepada "Sky Sport Jerman", mantan wasit itu menyebut sejumlah faktor akan menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi, di antaranya apakah laporan wasit mencantumkan adanya provokasi dari pemain lawan terhadap Kimmich, serta apakah pemain Bayern itu telah meminta maaf setelah insiden tersebut.

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Bayern menerima pukulan telak pada menit ke-44, ketika wasit Bastian Dankert mengeluarkan kartu merah langsung untuk Kimmich setelah meninjau tayangan VAR. Kimmich menarik rambut pemain Hamburg, Alexander Røsing-Lelesiit, setelah didorong oleh pemain tersebut.

Penyesalan Kimmich

Seusai pertandingan, Kimmich mengatakan kepada media: "Itu kesalahan besar. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Bahkan setelah satu jam berlalu, saya masih tidak bisa memahami mengapa saya melakukannya. Itu benar-benar tidak perlu dan sangat bodoh. Saya harus meminta maaf kepada tim."

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Kapten Bayern itu menambahkan: "Melihat situasi yang sedang kami hadapi secara keseluruhan, apa yang saya lakukan sama sekali tidak bisa dibenarkan."

Ia melanjutkan: "Saya harus meminta maaf kepada tim. Saya benar-benar tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Itu tindakan yang sangat bodoh, dan saya senang kami tetap mampu meraih satu poin. Ini bukan tindakan yang biasa saya lakukan."

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Kimmich menambahkan: "Tidak ada gesekan atau pertengkaran apa pun antara saya dan pemain itu selama laga. Saya berharap bisa memberikan penjelasan atas apa yang terjadi, tetapi bahkan bagi saya sendiri, hal itu sulit dipahami."

Regulasi Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) membedakan antara perilaku tidak sportif dan tindakan kekerasan terhadap lawan.

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Menurut penjelasan resmi federasi, tindakan kekerasan dapat membuat pemain diskors selama 6 minggu hingga 6 bulan. Namun, hukuman minimum dapat dikurangi menjadi 3 pertandingan jika sesaat sebelum insiden pemain tersebut mengalami perilaku tidak sportif dari lawannya, atau jika kasusnya dianggap sebagai tindakan kekerasan ringan.

DFB sebelumnya pernah menjatuhkan skorsing dua pertandingan liga kepada Kimmich pada 2023, setelah ia diusir dari lapangan saat melawan Darmstadt.

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Namun, insiden kali ini berbeda sifatnya, sehingga keputusan pengadilan olahraga DFB, yang dijadwalkan keluar pekan depan, akan menentukan berapa lama gelandang tim nasional Jerman itu absen membela Bayern Munich.

Kartu merah Kimmich berdampak negatif bagi tim Bavaria, yang kembali gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Koln (1-1) di Bundesliga, lalu kalah dari wakil Prancis, Lille (2-1), di Liga Champions.