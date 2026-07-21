Pukulan baru bagi PSV dalam bursa transfer: setelah Adamo Nagalo, kesepakatan lain pun gagal

Kekecewaan baru bagi PSV. Kesepakatan dengan RC Lens terkait Armando Obispo pun gagal, demikian dilaporkan Eindhovens Dagblad. Sebelumnya, klub asal Eindhoven ini juga mengalami kegagalan dalam transfer Adamo Nagalo.

Awal pekan ini, setelah negosiasi yang alot, akhirnya tercapai kesepakatan mengenai transfer Obispo. Setelah beberapa tawaran ditolak, PSV akhirnya mendapatkan jumlah yang diminta. Pihak Prancis dilaporkan telah menyetujui dan akan mentransfer 5,5 juta euro kepada klub asal Brabant tersebut.

Menurut Eindhovens Dagblad, hanya persyaratan pribadi yang masih perlu diselesaikan sebelum sang bek dapat secara resmi menyebut diri sebagai pemain Lens. Namun, ED mengetahui bahwa negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Meskipun telah ada kesepakatan lisan, hal itu tidak dapat dituangkan ke dalam dokumen tertulis.

Sama seperti Nagalo, Obispo juga belum menjalani pemeriksaan medis. Untuk saat ini, masih belum jelas apa tepatnya yang menyebabkan kesepakatan tersebut gagal. Baik PSV maupun Lens tidak memberikan komentar mengenai hal tersebut.

Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa PSV tidak perlu mengubah rencana transfernya. Seorang bek kiri dan seorang bek tengah tetap menjadi pemain yang diinginkan untuk memperkuat tim asuhan Peter Bosz.

Berbeda dengan Nagalo, Obispo justru masuk dalam rencana tersebut. Pemain asal Curaçao ini tidak harus hengkang dan masih menjadi bagian dari rencana olahraga Bosz. Hal itu tidak berlaku bagi rekan setimnya asal Burkina Faso. Ia diizinkan untuk hengkang. Kabarnya, Konyaspor ingin merekrutnya, namun hanya dengan status pinjaman.