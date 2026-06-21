Pukulan baru bagi Infantino... Impian memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim mulai terpuruk

Rencana perluasan Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim, dari sebelumnya 48 tim, menghadapi hambatan besar setelah ditolak oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC), yang menjadi pukulan telak bagi ambisi Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang pemilihan presiden mendatang.

Saluran televisi Prancis “RMC Sport” mengungkapkan bahwa rencana yang diusulkan oleh Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, dengan dukungan dari para ketua federasi Argentina, Paraguay, dan Uruguay, telah kehilangan momentumnya meskipun sempat disambut baik oleh Infantino pada September lalu.

Domínguez mengajukan gagasan tersebut dalam rangka perayaan seratus tahun turnamen tersebut, di mana Infantino saat itu mengatakan: “Saya ingin menegaskan pernyataan Alejandro. Dia telah mendorong kita semua untuk memikirkan cara merayakan turnamen ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, setiap gagasan layak untuk dipertimbangkan.”

Namun, setelah hampir setahun berlalu, tampaknya sikap presiden asal Swiss itu menjadi ambigu, karena ia berusaha mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak dalam upayanya untuk terpilih kembali, sementara beberapa anggota FIFA berpendapat bahwa ketidakjelasan sikapnya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya yakin dengan proyek tersebut.

Negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2030 (Spanyol, Portugal, dan Maroko) menentang perubahan apa pun dalam jumlah tim peserta, karena mereka sudah berada di tahap akhir perencanaan, sementara FIFA menganggap usulan tersebut sebagai taktik dari federasi-federasi Amerika Selatan untuk memastikan mereka menjadi tuan rumah lebih banyak pertandingan daripada tiga pertandingan pembuka yang telah diberikan kepada mereka.

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang dipimpin oleh Aleksander Čeferin, memimpin penolakan keras terhadap perluasan ini, dengan alasan bahwa hal itu akan sepenuhnya mengacaukan jadwal yang telah ditetapkan hingga tahun 2030, di tengah hubungan yang tegang antara UEFA dan Infantino, sementara Federasi Sepak Bola Asia (AFC) menunjukkan keraguan yang jelas terhadap gagasan tersebut.

Dengan semakin dekatnya pemilihan presiden FIFA setahun lagi, tampaknya Infantino kurang memiliki motivasi untuk melakukan perubahan radikal yang akan ditimbulkan oleh Piala Dunia dengan 64 tim, terutama setelah kritik luas yang menyertai edisi saat ini dari turnamen yang diikuti 48 tim.