Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima pukulan potensial jelang laga yang dinanti-nanti melawan Paris Saint-Germain, setelah muncul keraguan mengenai kemampuan Rodri untuk tampil sebagai pemain inti, di tengah masalah kelelahan otot yang dialami gelandang tersebut, yang bisa mendorong tim pelatih untuk mengistirahatkannya guna menghindari memburuknya kondisinya.









Barcelona bersiap menghadapi Paris Saint-Germain malam ini, Selasa, di Stadion "Parc des Princes" dalam laga puncak pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Jurnalis Spanyol Juan Jesus mengungkapkan bahwa Rodri tidak berada dalam kondisi terbaiknya selama latihan, dan bahwa ia mengakhiri sesi latihan dengan mengalami kelelahan otot, seraya menjelaskan bahwa hal ini tidak terkait dengan keseleo atau cedera serius, tetapi bisa mendorong Flick untuk mencoretnya dari susunan pemain inti sebagai langkah pencegahan.

Di sisi lain, jurnalis Alfredo Martinez menunjukkan bahwa semua indikasi mengarah pada diistirahatkannya Rodri saat melawan Paris Saint-Germain, sebuah perkembangan yang bisa mengacaukan perhitungan Barcelona menjelang ujian Eropa yang sangat sulit.

Bahaya dari ketidakhadiran yang mungkin terjadi ini terletak pada peran sentral yang dimainkan Rodri di lini tengah, baik dalam mengatur penguasaan bola maupun mengendalikan tempo permainan dan membatasi ancaman lawan.

Dalam menghadapi tim dengan kemampuan menyerang yang besar seperti Paris Saint-Germain, Barcelona bisa mendapati dirinya berhadapan dengan tantangan tambahan untuk menjaga keseimbangan dan menguasai area operasi.

Masalah Flick tidak berhenti pada Rodri, karena absennya Eric Garcia dan Jules Kounde telah dipastikan, yang membuat pelatih asal Jerman itu berhadapan dengan pilihan terbatas dalam menangani laga ini, dan menambah kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini tengah.