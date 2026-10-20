Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima potensi pukulan jelang laga yang dinanti kontra Paris Saint-Germain, setelah muncul keraguan atas kemampuan Rodri untuk tampil sebagai starter, di tengah kondisi gelandang itu yang mengalami kelelahan otot yang bisa mendorong tim pelatih untuk mengistirahatkannya demi mencegah kondisinya memburuk.

Barcelona bersiap menghadapi Paris Saint-Germain malam ini, Selasa, di Stadion "Parc des Princes" dalam laga puncak pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Jurnalis Spanyol Juan Jesus mengungkapkan bahwa Rodri tidak berada dalam kondisi terbaiknya selama latihan, dan bahwa ia mengakhiri sesi latihan dalam keadaan mengalami kelelahan otot, seraya menjelaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan keseleo atau cedera serius, tetapi bisa mendorong Flick untuk mengeluarkannya dari susunan pemain utama sebagai langkah pencegahan.

Di sisi lain, jurnalis Alfredo Martinez menyebutkan bahwa semua indikasi mengarah pada diistirahatkannya Rodri saat menghadapi Paris Saint-Germain, sebuah perkembangan yang bisa mengacaukan perhitungan Barcelona menjelang ujian Eropa yang sangat sulit.

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Bahaya dari potensi absennya terletak pada peran sentral yang dijalankan Rodri di lini tengah, baik dari segi mengatur penguasaan bola maupun mengendalikan tempo permainan dan membatasi bahaya lawan.

Dalam menghadapi tim yang memiliki kemampuan ofensif besar seperti Paris Saint-Germain, Barcelona bisa mendapati dirinya berada di hadapan tantangan tambahan untuk menjaga keseimbangannya dan menguasai area operasi.

Kesulitan Flick tidak berhenti pada Rodri, karena absennya Eric Garcia dan Jules Kounde dipastikan, yang menempatkan pelatih Jerman itu pada pilihan-pilihan terbatas dalam menyikapi laga ini, serta menambah kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini tengah.