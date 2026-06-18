Pukulan baru bagi Al-Hilal... Hernández membuka peluang untuk hengkang ke Eropa

Pemain asal Prancis, Theo Hernández, bek kiri tim Al-Hilal asal Arab Saudi, membuka peluang untuk kembali ke kompetisi Eropa, meskipun ia baru bergabung dengan "Al-Hilal" pada awal musim lalu.

Al-Hilal merekrut Hernández dari AC Milan, dan ia berhasil menunjukkan performa yang diharapkan, di mana ia menjadi salah satu kunci serangan utama bagi pelatih berpengalaman Simone Inzaghi, serta berkontribusi dalam meraih gelar Copa del Rey.

Dalam sebuah video yang beredar di platform media sosial “X”, Hernández muncul dari dalam pemusatan latihan tim nasional Prancis, sambil mengatakan: “Bergabung dengan Al-Hilal bukan berarti langkah terakhir dalam karier saya, karena saya masih mampu kembali ke Eropa.”

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Ia menambahkan: “Kembalinya saya ke Eropa masih mungkin terjadi, tetapi saat ini saya merasa nyaman dan bahagia bersama Al-Hilal, karena saya lebih memilih tawaran dari ‘Al-Za’im’ daripada Atlético Madrid.”

Dia menyimpulkan: “Atlético Madrid bernegosiasi dengan saya musim panas lalu, tetapi saya memutuskan untuk bermain bersama Al-Hilal, dan saya ingin meraih lebih banyak gelar.”