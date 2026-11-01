Bayern Munich menanti perkembangan cedera bintangnya, Michael Olise, di tengah kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk laga yang dinanti melawan Atletico Madrid di Liga Champions Eropa. Namun, indikasi awal mungkin membawa kabar yang menenangkan bagi pelatih Vincent Kompany, setelah pemain asal Prancis itu tampaknya terhindar dari risiko absen dalam waktu lama.

Olise mengalami cedera di lutut kanannya selama laga Bayern Munich melawan Borussia Dortmund, yang berakhir imbang (2-2), pada Sabtu kemarin, sebelum ia menjalani perawatan pada Minggu di lapangan latihan milik klub Bavaria tersebut.

Meski demikian, hingga kini Bayern Munich belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun mengenai sifat cedera tersebut atau kemungkinan durasi absennya sang pemain, serta belum memastikan sikapnya terkait keikutsertaan dalam laga Eropa mendatang. Hal ini membuat tim kepelatihan berada dalam kondisi menunggu, kendati ada optimisme yang berhati-hati mengenai kondisinya.

Bayern Munich dijadwalkan terbang ke ibu kota Spanyol, sebagai persiapan menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions Eropa.

Menurut yang diberitakan situs "Foot Mercato" Prancis yang mengutip surat kabar "L'Equipe" Prancis, Olise akan menjalani pemeriksaan medis pada Senin pagi, guna mengevaluasi kondisi lututnya dan menentukan sejauh mana kemampuannya untuk bepergian bersama rombongan tim ke Spanyol, serta tampil dalam laga yang dinanti tersebut.

Kehilangan jasa winger Prancis itu akan menjadi pukulan telak bagi ambisi Bayern Munich, terutama di tengah tim yang sudah menderita akibat absennya sejumlah pemain penting di lini serang, dipimpin oleh Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismail Jakobs, dan Luis Diaz.

Meski Olise penting dalam perhitungan Kompany, tim kepelatihan tidak akan bersedia mengambil risiko dengan memainkan sang pemain jika ia belum pulih sepenuhnya, demi menghindari cederanya kian parah dan berubah menjadi krisis yang lebih besar yang bisa membuatnya kehilangan jasanya untuk waktu lama.