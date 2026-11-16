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Timnas Arab Saudi menerima pukulan jelang laga yang dinantikan melawan Uzbekistan, setelah Sultan Mandash, pemain Al Hilal, dipastikan absen dari latihan terakhir hari ini, Senin, akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya dalam sesi latihan Arab Saudi kemarin. Cedera tersebut membuat sang pemain keluar dari perhitungan tim pelatih untuk saat ini dan mengharuskannya menjalani program perawatan serta rehabilitasi dalam beberapa waktu ke depan.

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Menurut harian "Asharq Al-Awsat", pemeriksaan medis yang dijalani Mandash menunjukkan bahwa ia mengalami cedera otot yang perlu ditangani dengan hati-hati. Ia merasakan nyeri pada otot paha belakang saat latihan hari Minggu, sebelum sifat cederanya dipastikan melalui pemeriksaan medis. Hal itu mendorong tim pelatih mencoretnya dari sesi latihan terakhir demi menghindari kondisinya semakin parah.

Pemain timnas Arab Saudi itu tidak dapat ambil bagian dalam latihan terakhir hari ini, Senin, setelah tim pelatih dan tim medis memilih untuk tidak mengambil risiko, mengingat ia membutuhkan masa perawatan dan rehabilitasi sebelum kembali berlatih bersama tim. Belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sang pemain untuk pulih sepenuhnya, karena hal itu bergantung pada perkembangan kondisinya dan respons terhadap program perawatan.

Cedera Mandash datang di saat timnas Arab Saudi berupaya memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk terus mempersiapkan para pemain dan mengukur sejauh mana kesiapan teknis serta fisik mereka. Terlebih, pemusatan latihan yang digelar di ibu kota Qatar, Doha, menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mencoba sejumlah opsi dan menilai kualitas pemain yang tersedia sebelum menghadapi agenda-agenda mendatang.

Arab Saudi telah menuntaskan persiapan untuk menghadapi Uzbekistan dalam laga yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa di Stadion Khalifa bin Hamad milik klub Al Sadd, sebagai bagian dari program persiapan bulan November. Pelatih kepala Georgios Donis berupaya memanfaatkan pertandingan tersebut untuk menerapkan ide-ide taktisnya sekaligus memberi kesempatan kepada para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka selama pemusatan latihan kali ini.

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Timnas Arab Saudi menjalani sesi latihan terakhirnya di Lapangan Al Irsal di bawah arahan Donis, yang fokus mempersiapkan skuad yang tersedia untuk laga tersebut. Latihan diawali dengan serangkaian pemanasan untuk meningkatkan kesiapan fisik, sebelum berlanjut ke berbagai latihan yang mencakup penerapan sejumlah skema taktik yang tengah ditanamkan tim pelatih kepada para pemain.

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Sesi latihan tersebut juga menaruh perhatian pada aspek organisasi dan pergerakan di lapangan, melalui penerapan beberapa ide taktis yang ingin dijalankan Donis saat menghadapi Uzbekistan. Para pemain kemudian menutup latihan dengan sesi khusus bola mati, sebagai bagian dari penyempurnaan persiapan untuk seluruh detail yang dapat memengaruhi jalannya pertandingan.

Laga melawan Uzbekistan memiliki arti penting secara teknis bagi tim pelatih Arab Saudi, terlepas dari hasilnya, karena menjadi ujian baru untuk mengukur sejauh mana para pemain memahami instruksi dan mampu menjalankan peran yang dituntut di lapangan. Pertandingan ini juga memberi Donis kesempatan untuk meninjau sejumlah opsi dan menentukan pemain yang paling siap, terutama dengan absennya Mandash akibat cedera.

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Absennya sang pemain menjadi tantangan tambahan bagi tim pelatih, yang dituntut mengatasi kekurangan dalam skuad yang tersedia serta memilih pengganti yang tepat sesuai kebutuhan pertandingan dan karakter lawan. Sementara itu, fokus tetap diarahkan untuk tidak terburu-buru mengembalikan Mandash ke latihan sebelum ia benar-benar pulih, agar cederanya tidak semakin parah dan berubah menjadi masalah yang dapat membuatnya absen lebih lama.

Sultan Mandash diperkirakan akan menjalani program perawatan dan rehabilitasi yang ditetapkan tim medis dalam beberapa hari ke depan, dengan harapan dapat memulihkan kebugarannya dan kembali bermain bersama timnya setelah sembuh dari cedera. Di sisi lain, Arab Saudi berharap dapat memetik manfaat sebesar mungkin dari laga melawan Uzbekistan dan terus membangun keharmonisan di antara para pemainnya selama pemusatan latihan saat ini.

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Timnas Arab Saudi telah memainkan laga uji coba pada Jumat lalu sebagai bagian dari pemusatan latihan November, dan berhasil menang atas Korea Selatan (3-2).