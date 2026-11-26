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Arah kebijakan pemain asing di Liga Pro Saudi untuk musim depan telah ditentukan, setelah jurnalis Abdulrahman Al-Hamidi mengungkap perkembangan baru terkait masa depan regulasi pemain asing, di tengah perdebatan antara klub dan suporter mengenai kemungkinan penambahan jumlah pemain asing atau perubahan mekanisme pendaftaran mereka dalam waktu mendatang.

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Klub-klub Liga Pro Saudi sudah lama menantikan keputusan pihak berwenang terkait persoalan ini, terutama karena jumlah pemain asing menjadi salah satu faktor penting dalam rencana perekrutan dan penyusunan skuad, seiring persaingan yang terus berlangsung untuk mendatangkan nama-nama kelas dunia yang mampu mengangkat level kompetisi dan memperkuat eksistensinya di tingkat kontinental maupun internasional.

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Berbicara dalam program "Nadina", Al-Hamidi mengatakan bahwa informasi yang ia terima dari sumber-sumbernya menunjukkan tidak akan ada penambahan jumlah pemain asing pada musim depan. Artinya, klub-klub tidak akan mendapatkan slot tambahan untuk pemain asing dibandingkan regulasi yang berlaku saat ini.

Perkembangan ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar belakangan ini mengenai kemungkinan penambahan kuota pemain asing, terlebih adanya desakan dari sebagian pengamat agar klub diberi keleluasaan untuk merekrut lebih banyak pemain profesional, sehingga pelatih memiliki pilihan yang lebih luas dan persaingan di lapangan semakin ketat.

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Apakah Ada Perubahan Lain yang Diusulkan?

Pembahasan mengenai masa depan pemain asing tidak hanya terbatas pada gagasan penambahan jumlah, tetapi juga meluas ke opsi lain terkait cara pengaturan skuad, di antaranya kemungkinan membuka daftar pemain atau mengubah sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran pemain. Usulan-usulan tersebut sempat dikaji sebelum keputusan akhir diambil.

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Sebelumnya, Al-Hamidi menyebut bahwa persoalan regulasi pemain asing beserta opsi-opsinya masih dalam tahap kajian, dan keputusan resmi diperkirakan keluar dalam dua bulan, baik ke arah penambahan jumlah maupun penerapan perubahan lain pada mekanisme pendaftaran pemain.

Namun, perkembangan terbaru yang diungkap jurnalis Arab Saudi itu menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah ditetapkan untuk mempertahankan jumlah saat ini tanpa penambahan, sehingga peluang klub-klub Liga Pro Saudi mendapatkan slot tambahan pemain asing pada musim depan pun mengecil.

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Dampak Keputusan terhadap Rencana Klub

Kebijakan ini menjadi faktor penting dalam perhitungan klub menjelang bursa transfer mendatang, karena manajemen olahraga harus menyesuaikan diri dengan slot pemain asing yang tersedia sesuai regulasi saat ini, sekaligus menimbang dengan cermat antara nama-nama yang sudah ada dan rekrutan baru yang ditargetkan untuk memperkuat tim.

Dipertahankannya jumlah saat ini juga berpotensi memaksa sejumlah klub menata ulang prioritas perekrutan mereka, terutama tim yang berencana melakukan perombakan besar pada skuadnya, mengingat perlunya keseimbangan antara kualitas teknis dan opsi yang tersedia bagi pelatih.

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Dengan demikian, klub-klub Liga Pro Saudi tampaknya akan mengarungi musim depan dengan jumlah pemain asing yang sama, sebagaimana diungkapkan Al-Hamidi, sambil menunggu pengumuman resmi mengenai rincian akhir regulasi pengaturan skuad dalam waktu mendatang.