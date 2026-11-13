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Persiapan Italia untuk laga terakhir fase grup UEFA Nations League mendapat pukulan telak. Gelandang Davide Frattesi dipastikan absen dalam pertandingan mendatang melawan Belgia karena cedera. Bintang Lazio itu tampil menonjol dalam kemenangan atas Prancis baru-baru ini, tetapi kini akan kembali ke klubnya untuk menjalani perawatan.

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Frattesi terpaksa mundur dari skuad

Tim nasional Italia harus menghadapi laga penentu di Nations League melawan Belgia tanpa Frattesi. Gelandang Lazio itu resmi meninggalkan pemusatan latihan Italia di Coverciano setelah didiagnosis mengalami masalah otot yang membuatnya tidak bisa ikut dalam lawatan ke Brussel pada Minggu.

Frattesi memainkan peran penting dalam kemenangan meyakinkan Italia 3-1 atas Prancis di San Siro pada Kamis malam. Ia mencetak gol untuk membantu timnya meraih hasil penting tersebut.

Taruhan besar di Grup A1

Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak menguntungkan bagi Roberto Mancini, ketika Italia bersiap menjalani laga terakhir fase grup dengan segalanya masih dipertaruhkan. Italia saat ini memuncaki grup Nations League dengan 10 poin, sama dengan Prancis di posisi kedua dan hanya unggul satu poin atas Belgia di posisi ketiga yang mengoleksi sembilan poin, setelah tampil dominan melawan Prancis. Posisi mereka pun masih jauh dari aman.

Italia harus meraih setidaknya satu poin saat menghadapi Belgia untuk memastikan tempat di perempat-final secara matematis. Namun, yang dipertaruhkan bukan hanya kelolosan. Kemenangan pada Minggu malam akan memastikan mereka menjadi juara Grup A1, mengungguli Prancis.

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Bintang Lazio mulai menemukan ritme

Absennya Frattesi akan sangat terasa bagi skuad, mengingat ketajamannya belakangan ini bersama klub maupun tim nasional. Gelandang itu tampil sangat baik sejak pindah ke Lazio pada musim panas. Ia sudah mencetak empat gol hanya dalam 11 penampilan di Serie A musim ini.

Pertandingan berikutnya BEL UEFA Nations League A 14.45 ITA

Catatannya bersama tim nasional juga mengesankan. Pemain berusia 27 tahun itu telah mencetak 10 gol dalam 39 penampilan bersama tim senior Italia.

Memburu gelar Nations League yang belum pernah diraih

Italia belum pernah mengangkat trofi Nations League. Pencapaian terbaik mereka adalah finis di posisi ketiga dua kali berturut-turut, pada 2021 dan 2023. Pada edisi musim lalu, Italia tersingkir secara menyakitkan di perempat-final setelah kalah agregat 5-4 dari Jerman. Hasil itu membuat mereka semakin bertekad untuk melaju hingga akhir kali ini.