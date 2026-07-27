Masa depan pemain Argentina, Julian Alvarez, bersama Atletico Madrid tampaknya semakin mendekati titik penentuan, di tengah ketegangan yang muncul antara sang pemain dan suporter klub setelah pernyataan terbarunya selama gelaran Piala Dunia, yang memicu kemarahan sebagian besar pendukung tim Spanyol tersebut.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "Mundo Deportivo", Atletico Madrid telah menetapkan hanya dua jalan bagi Alvarez selama periode transfer saat ini, sebagai pesan yang jelas kepada sang pemain terkait masa depannya bersama tim.

Jalan pertama adalah Alvarez tetap bertahan bersama Atletico Madrid dan menjalankan kontraknya, yang berlaku hingga tahun 2030, dengan adanya klausul penalti sebesar 490 juta euro. Dalam kasus ini, penyerang Argentina itu dituntut untuk berupaya mengembalikan kepercayaan suporter klub, yang saat ini merasa kecewa dan dikhianati olehnya, akibat pernyataannya yang menyebut keinginannya untuk pergi.

Adapun jalan kedua adalah menerima salah satu tawaran yang datang dari luar Spanyol, khususnya dari Inggris atau Prancis, di mana Arsenal dan Paris Saint-Germain termasuk klub-klub paling menonjol yang mampu menanggung biaya untuk merekrut sang pemain.

Sebaliknya, menurut surat kabar tersebut, Atletico Madrid menutup rapat pintu bagi kepindahan Alvarez ke Barcelona, karena klub tidak ingin menjual penyerang Argentina-nya ke tim Catalan itu dalam kondisi apa pun, meski klub Catalan tersebut menaikkan tawaran finansialnya.

Menurut laporan itu, Barcelona tampaknya tidak siap melampaui batas 100 juta euro, sementara Atletico menegaskan bahwa Alvarez tidak dijual seharga 100 juta euro, bahkan 200 juta euro sekalipun.

Jika mantan pemain Manchester City itu terpaksa harus meninggalkan Atletico, maka ia harus menerima gagasan pindah ke luar Spanyol, sebuah skenario yang pada dasarnya tidak termasuk dalam rencananya.

Atletico Madrid tampaknya bertaruh pada pengalaman pemain Prancis, Antoine Griezmann, yang pernah meninggalkan klub menuju Barcelona sebelum kemudian kembali, dan bekerja dalam diam untuk merebut kembali cinta suporter hingga menjadi salah satu legenda paling menonjol di tim.

Pesan yang ditujukan kepada Alvarez mengisyaratkan bahwa ia memiliki kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan dengan suporter Atletico, melalui bertahan dan berjuang di lapangan, atau pergi ke luar Spanyol, sementara opsi Barcelona tampaknya telah benar-benar keluar dari perhitungan klub Madrid tersebut.

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