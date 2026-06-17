Pukulan bagi Barcelona... Apakah Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Atlético Madrid terkait Álvarez?

Arsenal terus berupaya keras untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, dari Atlético Madrid, selama bursa transfer musim panas, guna memperkuat lini serangnya di musim depan.

Alvarez memicu persaingan sengit di bursa transfer musim panas ini, di mana Real Madrid telah mengajukan tawaran senilai 150 juta euro, namun ditolak oleh Atlético Madrid.

Sementara itu, Barcelona masih menjadikan Alvarez sebagai pilihan utama untuk memperkuat lini serangnya di musim depan, di tengah minat yang juga ditunjukkan oleh Paris Saint-Germain dan Arsenal terhadap bintang asal Argentina tersebut.

Sementara itu, jurnalis Jordi Jota dari program Spanyol “El Chiringuito” mengklaim bahwa Atlético Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal terkait Álvarez.

Jota mengatakan: “Gil Marín menghubungi Laporta pada Minggu lalu untuk memberitahunya bahwa Julián (Álvarez) tidak dijual. Pertanyaanku adalah: Apakah Julián benar-benar tidak dijual? Karena Atlético telah mencapai kesepakatan final dengan Arsenal untuk menjual Álvarez.”

Ia menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut mencakup biaya transfer sebesar 50 juta euro, ditambah dengan bergabungnya Victor Giocuris, penyerang The Gunners, ke Atlético.







