Pujian untuk pemain Ajax: "Saya melihat dia melakukan hal-hal yang secara harfiah belum pernah saya lihat darinya"

Marciano Vink dan Cristian Willaert menilai ini menjadi pukulan telak bagi Ajax karena musim ini mereka tak lagi bisa mengandalkan Kasper Dolberg. Rabu malam terungkap bahwa striker 29 tahun itu tak akan bermain lagi musim ini akibat cedera ligamen lutut.

Dalam Voetbalpraat di ESPN, perkembangan Dolberg musim ini dibahas. Ia memulai musim sebagai striker ketiga, di belakang Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare, tetapi tetap berjuang hingga kembali menjadi pemain inti.

“Saya penggemar Dolberg,” kata Vink membuka. “Dan yang aneh adalah: sebenarnya musim ini dia pilihan ketiga. Dia boleh pergi. Tetapi dalam beberapa pekan terakhir dia bermain sangat bagus. Dan dia benar-benar menjadi striker yang bisa dijadikan sasaran umpan sehingga permainan bisa dilanjutkan lewat dirinya.”

“Lalu Tolu masuk, dan kemudian selalu ada sesuatu yang terjadi lagi. Jadi dengan dua striker yang benar-benar berbeda ini, mereka sebenarnya sudah menemukan formula di mana yang satu menjadi starter dan yang lain masuk, atau sebaliknya.”

Willaert juga terkejut dengan perkembangan Dolberg. “Tahu tidak apa yang indah? Tahun lalu Óscar García mengatakan bahwa dia tidak ikut bermain ketika Ajax tidak menguasai bola. Dia tidak bisa memakainya, jadi hanya jika dia mengubah sesuatu, barulah García akan memainkan Dolberg lagi,” ujar sang reporter.

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“Lalu musim ini datang. Leonardo dan Tolu pada awalnya belum bugar. Dalam semua pertandingan di awal musim itu, Dolberg menjadi starter. Tetapi semua orang mengatakan bahwa dia akan dijual. Setelah itu dia tidak dijual dan semua orang berpikir dia akan tersisih.”

“Namun Leonardo tidak memenuhi harapan, Tolu sempat mengalami cedera, Dolberg masuk dan menurut saya bermain bagus. Tetapi yang sangat mencolok bagi saya, dan saya tidak tahu bagaimana Míchel bisa mewujudkannya... Saya melihat dia berlari mundur, menekan, dan merebut bola. Sesuatu yang tidak pernah, benar-benar tidak pernah, saya lihat dari dirinya. Pada periode pertamanya di Ajax, ketika dia berusia delapan belas tahun, juga tidak. Tidak pernah sekalipun. Dan saya tidak punya penjelasan untuk itu.”

“Semangat seperti itu biasanya Anda harapkan dari pemain berusia 29 tahun yang datang ke sebuah klub dan mendengar dari pelatihnya bahwa tanpa keraguan dia adalah striker utama. Tetapi justru dalam situasi ketika sebenarnya dia adalah striker ketiga, Míchel entah bagaimana berhasil memicunya sedemikian rupa sehingga dia melakukan hal-hal yang belum pernah saya lihat darinya,” tutup Willaert dalam pujiannya.