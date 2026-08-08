"Situasi Sacha sudah jelas, klub telah mengomunikasikannya dengan tegas. Kami sedang mencari solusi," kata Kompany setelah kemenangan 2-1 dalam laga uji coba melawan Aston Villa pada Jumat di Hong Kong. "Namun pada akhirnya, saya terkesan dengan cara dia berlatih dan bermain. Dia memberikan segalanya. Tentu saja itu yang diharapkan dari seorang pemain profesional. Tetapi saya telah melihat banyak pemain dalam situasinya yang tidak mampu melakukan itu."

Sama seperti dua pemain yang kembali dari masa peminjaman lainnya, Joao Palhinha dan Bryan Zaragoza, Boey juga diharapkan benar-benar meninggalkan FC Bayern pada periode transfer ini. "Masa depan ketiganya tidak akan berada di FC Bayern," tegas direktur olahraga Max Eberl pada akhir Juli. "Jika salah satu memutuskan bertahan di sini, maka situasinya akan menjadi relatif berat dan rumit baginya, karena dia tidak akan memainkan peran besar."

Boey pindah pada Januari 2024 dengan biaya 30 juta euro dari Galatasaray ke FC Bayern, tetapi dalam dua tahun berikutnya ia tidak mampu memenuhi ekspektasi yang disematkan kepadanya. Pada paruh kedua musim lalu, pemain Prancis itu bermain untuk mantan klubnya Galatasaray dengan status pinjaman, tetapi transfer permanen setelahnya tidak terwujud.

FC Bayern kabarnya meminta 15 juta euro untuk Sacha Boey

Kabarnya klub asal Munchen itu meminta 15 juta euro untuk Boey, yang sejauh ini disebut membuat para peminat dari Premier League mundur. Dalam beberapa bulan terakhir, Boey juga dikaitkan dengan klub-klub dari Ligue 1 Prancis.

Karena Boey, tidak seperti kebanyakan pemain profesional Munchen lainnya, tidak ikut serta di Piala Dunia dan juga tidak berkutat dengan cedera, ia mendapat banyak menit bermain dalam persiapan pramusim. Melawan Aston Villa, ia tampil sebagai starter seperti sebelumnya saat menang 15-0 atas FC Rottach-Egern.

"Saya pikir dia bermain sangat baik," nilai Kompany. Pada menit ke-80, Boey ditarik keluar karena sedikit mengalami gangguan fisik, tetapi tampaknya tidak ada masalah serius. "Dia kelihatannya baik-baik saja. Dia hanya terkena benturan."