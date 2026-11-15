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Mantan pemain timnas Christoph Kramer mengaku antusias melihat langkah awal perkembangan tim nasional Jerman di bawah Jürgen Klopp.

Dalam sesi bersama media di POWWOW Sports Festival, mantan pemain Bundesliga itu mengatakan bahwa ia bisa memahami dan mendukung arah yang ditempuh tim nasional. Menurutnya, pelatih timnas itu secara keseluruhan telah bekerja sangat baik dalam pekan-pekan pertamanya menjabat.

Menurut Kramer, hal "terpenting pada fase saat ini" adalah tim nasional Jerman mendapatkan dukungan para penggemar dan membuat mereka merasa terhubung dengan tim. Klopp memberi contoh yang baik dalam hal itu, antara lain lewat komunikasinya yang hidup dan terbuka. "Jürgen Klopp memberikan sejuta wawancara dan sejuta di antaranya bagus," kata Kramer.

Kemajuan awal juga terlihat di lapangan. Meski kesempatan berlatih terbatas, tim nasional "sudah sejauh yang memungkinkan pada tahap ini", menurut mantan pemain tersebut. "Terlihat bahwa sesuatu telah mulai digerakkan."

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Klopp juga cepat membangkitkan antusiasme setelah ditunjuk, antara lain berkat citranya yang umumnya positif di Jerman. Antusiasme itu "sangat dibutuhkan dunia sepakbola Jerman". Menurut Kramer, suasana yang baik di dalam dan di sekitar tim nasional Jerman pada fase ini "jauh lebih berharga daripada kemenangan tipis 2-1".

Pertandingan berikutnya GER UEFA Nations League A 14.45 NED Tonton

Bagaimana tim nasional Jerman lolos ke perempat-final Nations League?

Dalam lima pertandingan sejauh ini di bawah Klopp, tim nasional Jerman mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Di Nations League, tim nasional Jerman berada di peringkat ketiga klasemen, tetapi masih bisa naik dan memastikan tempat di perempat-final jika menang atas Belanda pada Senin malam.

Kramer tidak terlalu tertarik dengan kompetisi yang pertama kali digelar pada 2018 itu. "Mungkin saya memang berasal dari era yang berbeda. Sampai sekarang saya masih tidak tahu bagaimana cara promosi, degradasi, atau memenangi kompetisi ini. Saya tahu pada akhirnya ada semi-final dan final. Namun, Piala Eropa dan Piala Dunia jelas lebih penting."