"Pada 2015, United menawar sekitar 100 juta euro," konfirmasi Müller dalam podcast GOALThe Late Run mengenai nilai transfer yang saat itu diberitakan beberapa media, yang ingin dibayarkan klub top Inggris tersebut kepada raksasa Jerman itu untuk merekrutnya. "Tetapi saya masih terikat kontrak dan Bayern berkata tidak."

Müller dalam beberapa tahun terakhir juga sudah beberapa kali berbicara soal minat dari Manchester tersebut dalam wawancara lain. Fakta bahwa pada usia 25 tahun saat itu ia benar-benar sempat memikirkan untuk meninggalkan Bayern menuju United juga bukan hal baru. Salah satu alasan di balik pertimbangannya: sosok pelatih legendaris Louis van Gaal, di bawah asuhannya Müller dulu menembus tim utama di FCB, saat itu berada di pinggir lapangan Old Trafford.

"Saya sempat berpikir, mungkin benar-benar pergi," jelas Müller kini. "Tawarannya sangat bagus dan memberi saya kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan mentor saya. Selain itu, saat itu saya berada di pertengahan usia 20-an dan merasa sudah siap untuk Premier League," lanjut pemain ofensif yang kini bermain untuk Vancouver Whitecaps di MLS tersebut.

Mengapa Thomas Müller bisa menerima veto FC Bayern dengan lapang dada?

Mengapa ia sama sekali tidak kecewa meski sempat muncul gagasan untuk pindah dan Bayern memveto? "Saya juga senang Bayern mengatakan tidak. Sebab itu merupakan pujian besar ketika mereka menolak 100 juta euro dan dengan begitu memberi sinyal kepada saya: 'Kamulah orang kami'," kata Müller.

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Bagaimanapun, ia menegaskan bahwa dirinya merasa "sangat nyaman" di Säbener Straße, demikian ditekankan juara dunia 2014 itu. "Di Bayern Anda punya semua yang Anda inginkan: setiap tahun bermain untuk menjuarai Liga Champions, punya kota yang hebat, menjadi nomor satu di Jerman dan sebagai pemain tim nasional Jerman selalu berada dalam sorotan. Saya selalu menikmati itu, merasakan tekanan tersebut." Selain itu, sebagai produk binaan klub yang berasal dari kawasan setempat, ia "selalu merasa punya sedikit lebih banyak tanggung jawab terhadap fans dibanding pemain lain", lanjut Müller.

Kapan Thomas Müller kembali sempat memikirkan kepergian dari FC Bayern?

Memang, kemungkinan pindah beberapa tahun kemudian, ketika pada musim 2018/19 ia sempat hanya menjadi pilihan kedua di bawah pelatih Bayern saat itu Niko Kovac, kembali sempat muncul di kepalanya, seperti diungkapkan Müller pada 2024 di kicker dan pada 2025 di SPIEGEL. "Saya berbicara dengan petinggi klub, saya terlalu ambisius untuk menerima peran sebagai pemain cadangan," kata mantan pemain tim nasional itu. Namun karena dalam skenario pemikiran seperti itu kemudian pergantian pelatih dari Kovac ke Hansi Flick terjadi, topik tersebut "tidak pernah menjadi konkret".

Dengan demikian, Müller bertahan di Bayern hingga 2025. Untuk klub itu ia mencatatkan total 756 pertandingan kompetitif (250 gol) dan bersama mereka menjuarai liga Jerman 13 kali serta antara lain memenangi Liga Champions dua kali (2013 dan 2020). Tahun lalu kemudian menyusul kepindahan ke Vancouver, tempat pemain berusia 37 tahun itu punya kontribusi besar atas status Whitecaps sebagai salah satu tim top MLS. Pada akhir September, Müller memperpanjang kontraknya selama setengah tahun lagi, sehingga setidaknya akan bermain untuk Vancouver sampai musim panas 2027. Hingga saat ini, legenda Bayern itu telah membukukan 19 gol dan 11 assist dalam 45 penampilan untuk klub Kanada tersebut.