Pujian besar: Jürgen Klopp membandingkan debutan DFB dengan mega bintang PSG

"Sekarang kami benar-benar sudah melihat bahwa dia adalah pesepakbola yang luar biasa," kata pelatih baru tim nasional itu tentang gelandang tengah berusia 22 tahun milik Celtic FC, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 dalam kemenangan 2-0 pada Kamis malam di Munchen menggantikan Tom Bischof yang tampil kuat.

Setelah itu, Klopp bahkan membuat perbandingan yang sangat besar dan mengisyaratkan bahwa menurutnya Baur sedang mengikuti jejak Vitinha dari Paris Saint-Germain.

"Di tim yang sudah beberapa kali menjuarai Liga Champions ada seorang pemain yang terus mengingatkan saya kepadanya. Bukan hanya secara penampilan, tetapi juga dari keseluruhan bakat alaminya," ujar Klopp. Seperti pengatur permainan asal Portugal di lini tengah PSG, Baur juga memiliki rambut hitam keriting dan, seperti Vitinha, tidak bertubuh tinggi.

Klopp memuji kepindahan Mika Baur ke "liga paling kejam di dunia"

Baur sendiri berbicara kepada ZDF setelah peluit akhir tentang momen yang "surealis", saat mimpinya membela tim nasional terwujud lewat masuknya dia sebagai pemain pengganti. Pada musim lalu, dia masih bermain untuk SC Paderborn di 2. Liga dan meraih promosi ke Bundesliga bersama klub asal Ostwestfalen itu. Pada musim panas, Celtic kemudian datang mengetuk dan Baur secara mengejutkan pindah ke Skotlandia dengan nilai transfer enam juta euro.

Itu adalah langkah yang patut diperhatikan, seperti dicatat Klopp, karena Premiership Skotlandia adalah "liga paling kejam di dunia" dan "untuk bisa bertahan di sana dengan kondisi fisik seperti ini dan menjalaninya, itu memang sangat spesial".

Di Glasgow, Baur langsung menjadi pilihan utama sejak kedatangannya, bahkan mencetak gol pertamanya untuk klubnya pada awal September. Namun, pemain 22 tahun itu juga sudah mengalami pukulan telak di tanah barunya. Melawan LASK, Celtic menyia-nyiakan keunggulan 3-0 dari leg pertama, kalah 1-5 di leg kedua dan dengan demikian gagal melaju ke Liga Champions. Sementara itu, di level domestik, mereka juga sudah menelan dua kekalahan yang layak dikenang melawan rival abadinya. Rangers mengalahkan Celtic baik di liga (0-1) maupun di perempat final piala (0-3).

Meski begitu, pelatih Celtic Martin O'Neil juga sudah melontarkan pujian untuk anak didik barunya itu. "Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa dan teknik yang hebat. Mika akan memegang peran penting dalam pembangunan serangan kami dan juga sangat serbabisa."

Getty Images



