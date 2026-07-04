Pujian bagi Singa Atlas... Rekor luar biasa di tingkat Afrika dan dunia Arab bagi Maroko

Tim nasional Maroko terus menunjukkan penampilan gemilangnya di putaran final Piala Dunia, setelah memastikan tiket ke babak perempat final edisi 2026, berkat kemenangan yang pantas atas Kanada dengan skor telak 3-0, sehingga menegaskan bahwa pencapaian bersejarahnya di Piala Dunia Qatar 2022 bukanlah sekadar pengecualian, melainkan langkah awal dalam perjalanan yang konsisten menuju puncak dunia.

Menurut statistik “Opta”, Timnas Maroko kini menjadi tim ke-14 yang berhasil mencapai babak perempat final dua kali atau lebih sejak diberlakukannya sistem gugur di Piala Dunia mulai edisi 1986, sehingga bergabung dengan jajaran tim-tim besar yang meliputi: Brasil (9 kali), Jerman (9 kali), Argentina (8 kali), Prancis (7 kali), Italia (5 kali), Belanda (5 kali), Inggris (4 kali), Spanyol (4 kali), Kroasia (3 kali), Portugal (3 kali), Belgia (3 kali), Uruguay (3 kali), Maroko (dua kali), dan Swiss (dua kali).

Dengan pencapaian ini, “Singa Atlas” menjadi tim nasional Afrika dan Arab pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencapai babak perempat final sebanyak dua kali, setelah mencatatkan sejarah di Piala Dunia Qatar 2022 dengan melaju ke semifinal sebagai tim pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mencapai tahap tersebut, sebelum kembali masuk ke delapan besar pada edisi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menegaskan kelangsungan proyek sepak bola Maroko dan perkembangannya yang terus meningkat di kancah global.