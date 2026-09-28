Timnas Portugal meraih kemenangan berharga atas Norwegia dengan skor 2-1, pada Minggu malam, dalam ajang UEFA Nations League, dalam sebuah pertandingan yang menyaksikan peristiwa langka dengan keberadaan Cristiano Ronaldo di bangku cadangan sepanjang laga, meskipun namanya masuk dalam daftar susunan tim.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", ini adalah kali pertama sejak 15 Juni 2008 timnas Portugal meraih kemenangan dalam pertandingan resmi tanpa keikutsertaan Ronaldo, yang memegang rekor jumlah pertandingan internasional dan gol dengan seragam negaranya, dengan koleksi 234 pertandingan dan 146 gol, setelah pelatih Jorge Jesus membiarkannya di bangku cadangan menghadapi Norwegia.

Sebelumnya, Ronaldo pernah absen dari pertandingan resmi Portugal pada 21 Juni 2006, ketika timnas menang atas Meksiko dengan skor 2-1 di fase grup Piala Dunia, sementara terakhir kali ia tidak turut bermain dalam pertandingan resmi sebelum menghadapi Norwegia adalah saat melawan Swiss, yang berakhir dengan kekalahan Portugal dua gol tanpa balas di fase grup turnamen Piala Eropa tahun 2008.

Adapun pertandingan terakhir yang tidak diikuti Ronaldo dengan seragam timnas adalah saat melawan Kroasia pada 8 Juni 2024, ketika timnas Portugal kalah dengan skor 2-1, tetapi itu adalah pertandingan persahabatan, sehingga laga melawan Norwegia tetap menjadi peristiwa luar biasa dalam catatan kapten Portugal selama pertandingan-pertandingan resmi.