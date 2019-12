PT Liga Indonesia Baru Ubah Jadwal Pekan Terakhir Liga 1 2019

Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi melakukan perubahan jadwal pada pekan penutup Liga 1 2019.

Liga 1 2019 sudah memasuki pekan terakhir, yang akan dilangsungkan pada 22 Desember mendatang. PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator akhirnya melakukan perubahan jadwal.

Dari sembilan pertandingan yang semestinya dijalankan serempak pada 22 Desember, beberapa akhirnya digeser, untuk dimainkan lebih cepat, yakni pada 21 Desember, pukul 15:30 dan 18:30 WB.

Pertandingan yang akhirnya dimainkan pada 21 Desember antara lain Kalteng Putra vs Persija Jakarta, Persela Lamongan vs Semen Padang, Persebaya Surabaya vs Perseru Badak Lampung dan PSIS Semaran vs Bhayangkara FC.

Untuk laga Persipura Jayapura vs Borneo FC, PSS Sleman vs TIRA Persikabo, Barito Putera vs Arema FC, Persib Bandung menjamu PSM Makassar, dan Bali United melawan Madura United, akan tetap dilaksanakan pada 22 Desember.

Perubahan ini dilakukan tak lain karena pekan 34 sudah tidak menentukan gelar juara -- yang sudah menjadi milik Bali United, dan tim yang terdegradasi -- yang sudah didapat Badak Lampung, Kalteng Putra, serta Semen Padang.

Pekan 34 hanya memperebutkan posisi runner-up, yang masih terbuka untuk Borneo, Persipura, Madura United, Persebaya, atau Bhayangkara. Persipura jadi favorit, karena punya 52 poin, dan yang lain hanya 51 (Persebaya), dan 50.

Jadwal Baru Pekan 34 Liga 1 2019

Sabtu (21/12/2019)



- Kalteng Putra vs Persija Jakarta, Stadion Tuah Pahoe Palangkaraya, 15.30 WIB, live Indosiar

- Persela Lamongan vs Semen Padang, Stadion Surajaya Lamongan, 15.30 WIB, live O'Channel

- Persebaya Surabaya vs Perseru Badak Lampung FC, 15.30 WIB, live vidio.com

- PSIS Semarang vs Bhayangkara FC Stadion Moch. Soebroto Magelang, 18.30 WIB, live vidio.com



Minggu (22/12/2019)



- PSS Sleman vs Tira-Persikabo, Stadion Maguwoharjo Sleman, 15.30 WIB, live vidio.com

- Barito Putera vs Arema FC, Stadion Demang Lehman Martapura, 15.30 WIB, live Vidio.com

- Persipura Jayapura vs Borneo FC, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, 15.30 WIB, live vidio.com

- Persib Bandung vs PSM Makassar, Stadion Si Jalak Harupat Soreang, 15.30 WIB, live Indosiar

- Bali United vs Madura United, Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, 19.00 WIB, live Indosiar.