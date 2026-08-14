Mikkel Bro Hansen, talenta top berusia 17 tahun dari Bødø/Glimt, diproyeksikan untuk memperkuat lini depan PSV. Hal itu dilaporkan jurnalis Rik Elfrink untuk Eindhovens Dagblad.

Dalam 15 pertandingan pertamanya bersama tim utama Bødø/Glimt, Bro Hansen mencetak delapan gol dan tiga assist.

Di Bødø/Glimt, remaja itu kini hanya terikat kontrak selama satu tahun lagi, sehingga PSV, seperti juga sejumlah klub Eropa lainnya, ingin segera bergerak.

Klub asal Eindhoven itu sudah mengajukan tawaran untuk Bro Hansen, yang juga telah menerima proposal pribadi.

Elfrink mengetahui lebih banyak soal kemungkinan harga yang diminta. “Kemungkinan besar itu akan berada di kisaran beberapa juta, sementara kontrak Bro Hansen yang tinggal berjalan satu tahun lagi bukan faktor yang terlalu penting.”

“Jika sang pemain tidak dijual sekarang, pada musim dingin nanti dia sudah bisa berbicara dengan klub-klub lain dan pada musim panas berikutnya dia boleh pergi tanpa klub-klub harus membayar biaya transfer”, tambah jurnalis tersebut.

Beberapa klub dari Inggris antara lain siap membayar mahal untuk Bro Hansen. PSV ingin merekrutnya dan kemudian juga melepas seorang penyerang lagi pada musim panas ini. Esmir Bajraktarevic, misalnya, masih bisa hengkang.